中国全国人大常委会委员长赵乐际会见越共代表团

会见场景。图自越通社

越通社驻北京记者报道，在会见上，陈锦秀同志介绍了近期越南经济社会发展、党建工作及预防腐败消极现象等情况；申明越中两国是近邻，在文化方面有许多相似之处，有着悠久的友谊传统，都是共产党领导的社会主义国家。越南党、国家和人民始终把对华关系视为战略选择和越南对外路线的首要优先。陈锦秀同志强调了继续做好高层交往和接触、深化党、政府、国会（中国人大）、祖国阵线、（中国政协）、人文交流、地方合作的重要性和意义。赵乐际同志欢迎陈锦秀同志率越南共产党代表团对中国进行工作访问；申明中国党和政府视越南为周边外交优先方向；表示相信陈锦秀同志一行此次访华将为继续落实两党总书记所达成的共识作出重要贡献。值此越中建立全面战略合作伙伴关系15周年之际，中方希望双方共同落实高层共识，在新时代不断推动两党两国关系发展。中国人大愿同越南国会加强合作，推动国会高层、专业委员会、友好议员小组、地方人民议会之间的交往，就立法经验进行交流，在国际和地区多边论坛上配合与协调。赵乐际同志高度评价越南，特别是在党建和反腐败工作方面所取得的成就和进步；相信两党纪律监察、检查机构的交流合作关系对提高各自党的领导和执政能力具有现实意义，有助于推动新形势下两党两国的关系发展。访问北京期间，陈锦秀同志一行探访了越南驻华大使馆，同大使馆干部和工作人员进行交谈。（完）