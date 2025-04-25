中国企业在芹苴VSIP工业园区投资3亿美元建厂

4月25日，在芹苴市越南-新加坡工业园区（VSIP），芹苴VSIP有限公司与Bestway国际公司（Bestway International）举行Bestway工厂项目开工仪式。该项目投资总额为3亿美元，是芹苴市乃至九龙江三角洲在吸引投资方面迈出的重要一步。

Bestway International生产总经理宋清水在奠基仪式上致辞时表示，位于芹苴VSIP工业区的Bestway工厂占地28.6公顷，预计于2025年第三季度动工，2026年底竣工投产。这是一个朝着绿色方向进行投资的项目，应用现代技术，集成研发系统、智能仓库和先进物流。

工厂投产后预计将为当地创造5000多个直接就业岗位，将为解决当地就业问题、增加群众收入作出重要贡献。年收入预计为 5亿美元，主要生产满足出口市场和部分国内市场需求的产品，从而促进出口营业额并为芹苴市以及整个湄公河三角洲地区的社会经济发展做出积极贡献。

在谈到选择芹苴作为战略投资目的地的原因时，Bestway International代表表示，芹苴是湄公河三角洲的中心，拥有优越的地理位置、多样化的交通网络以及充沛且高素质的劳动力队伍。特别是，芹苴市政府的大力支持、开放政策和便捷的行政程序，增强了投资者对该市未来商业环境和发展潜力的信心。

芹苴市人民委员会副主席阮实现表示，Bestway工厂项目有望为该市带来诸多价值，包括创造就业机会、增加地方预算收入，助力将芹苴市打造成为具有吸引力的投资和生产目的地。

芹苴市领导承诺将始终与外国企业携手并进，改善基础设施和投资环境，为外国投资者提供一切有利条件。

Bestway International成立于1994年，总部位于中国上海，是世界领先充气运动和娱乐产品制造商之一。 Bestway 拥有超过 30 年的生产经验，在全球市场上占据了强势地位，通过位于欧洲和美国的 13 家子公司，业务遍及 112 个国家。（完）