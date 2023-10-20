中国交通建设集团有限公司希望参与越南重大基础设施建设项目

越南计划与投资部表示，出席在中国首都北京举行的第三届“一带一路”国际合作高层论坛期间，10月19日下午，越南计划与投资部部长阮志勇与中国交通建设集团有限公司代表、中国港湾工程有限责任公司总经理白银战先生举行工作会议。

越南计划与投资部部长阮志勇先生在会上表示欢迎中国交通建设集团有限公司关于今后扩大对越投资和业务的计划，其为落实越中两国高层领导人商定的合作、基础设施发展对接的主张作出贡献。

中国交通建设集团有限公司代表、中国港湾工程有限责任公司总经理白银战先生介绍了中国交通建设集团有限公司在越南的投资经营情况。据此，中国交通建设集团有限公司于1996年开始在越南开展业务，迄今已成功实施了20多个基础设施和能源项目，例如：河内-海防高速公路；盖梅（Cái Mép）-施威（Thị Vải）港群建设项目；平顺省永新热电厂建设项目；和风力发电项目等。

中国港湾工程有限责任公司总经理白银战先生强调，未来，中国交通建设集团有限公司希望参与越南的重大基础设施发展计划和项目，例如：南北高铁发展计划；投资建设胡志明市高速公路项目；风电开发项目等。

阮志勇部长表示，越南政府已发布《2021-2030年阶段基础设施发展行动计划和2050年愿景》；《2021-2030年阶段国家电力发展规划和2050年愿景》（简称：第八个电力规划）。据此，越南鼓励有财力、技术、管理水平较高的企业参与重点基础设施项目招标。

中国港湾工程有限责任公司总经理白银战先生表示，中国港湾工程有限责任公司将加倍努力，有效参与越南基础设施建设项目，使中国交通建设集团有限公司真正成为中越两国合作、友谊的桥梁。（完）