中国专家：2025年越南GDP增长率达到了8.02%‌的成就堪称亮眼

统计数据显示，2025年国内生产总值增长率达8.02%，位居区域及全球高增长国家行列。通胀得到稳定控制，维持在3.31%。国家财政收入创历史新高，截至2025年12月31日约为265万亿越南盾，超出预算34.74%，较2024年同期增长30.3%。2025年外国对越南总投资达384亿美元，实际到位资金276.2亿美元，为吸引外资以来最高水平。国际贸易规模创纪录突破9300亿美元，跻身全球前20大贸易国行列等。



接受越通社驻北京记者有关2025年越南在经济发展方面所取得的成就时，RCEP产业合作委员会主席许宁宁表示，2025年越南GDP增长率达到了8.02%‌的成就堪称亮眼，在复杂多变的全球经济环境中展现了强劲韧性与活力。



许宁宁强调，这一成绩得益于制造业、出口与外资的有力推动。制造业成为核心驱动力，出口是推动越南经济增长的关键引擎，国内消费与企业活力同步提升，充分印证了越南经济的开放优势与增长潜力。



谈到2026年越南经济增长率力争达到10%以上的目标时，许宁宁指出，这一增长目标展现了越南的发展信心。然而，他也提出越南需多措并举破解挑战。



一是用好自贸协定，如RCEP协定、中国—东盟自贸区3.0版等，深入落实关税减让、原产地规则等便利化措施，进一步扩大优势产品出口；二是强化产业链供应链协同，吸引高技术产业投资，推动传统产业数字化转型；三是补齐基础设施短板，加强交通、能源等领域建设，提升互联互通水平；四是扩大内需与稳定外资并重，优化营商环境，同时防范全球经济波动带来的外部风险；五是加强与区域伙伴的产业对接，尤其借助中越产业链互补优势，实现资源共享与协同发展。（完）