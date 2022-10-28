中国专家：越中关系保持积极健康发展态势

近年来，中越关系保持积极向好发展态势。这是中国中央广播电视总台越南语部主任魏为记者在接受越通社驻北京记者采访时所说的。

记者魏为在评价越中双边各领域合作所取得的成果时表示，越中两国通过高层领导人通电话保持了高层战略沟通。记者魏为提到了双方弘扬守望相助传统，携手抗击新冠肺炎疫情（COVID-19）。中国都是向越南提供疫苗最多、最及时的国家之一，生动体现了越中两个社会主义邻国之间“同志加兄弟”情谊和守望相助传统。

中国中央广播电视总台越南语部主任魏为记者认为，双方发挥互补优势，秉持互利共赢精神，推进经贸投资等领域务实合作。越南继续是中国在东盟最大贸易伙伴。

记者魏为指出，中越两国具有相同的政治制度，相通的文化传统，相似的发展目标。他强调，中国人民正向着第二个百年目标迈进；越南也正加紧落实越共十三大决议，朝着2030年建党和2045年建国两个百年奋斗目标前进。

记者魏为表示，两党两国最高领导人为新形势下深化中越全面战略合作掌舵领航。双方加强团结合作，共谋发展，支持维护真正的多边主义，共同维护全人类共同价值，促进共同发展。中越关系的广度深度不断拓展，全面战略合作伙伴关系内涵日益丰富。（完）