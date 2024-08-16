中国专家：苏林总书记、国家主席此次访华有助于推动越中两党两国关系更上一层楼

应中国共产党中央委员会总书记、中华人民共和国主席习近平和夫人的邀请，越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人将于2024年8月18日至20日对中华人民共和国进行国事访问。

值此之际，接受越通社驻北京记者的采访时，中国国际问题研究中心研究员，越南问题观察家，原新华社河内分社首席记者凌德权表示，苏林同志是中国人民的老朋友、好同志。他8月3日当选越共中央总书记重任之后，就选择中国作为出访的首个国家，既是在预料之中，又令人充满期待。

这充分体现，苏林同志和越共中央将继承阮富仲同志的政治遗产，高度重视赓续弘扬越中“同志加兄弟”的革命情谊，巩固和加强两党两国传统团结、友好合作关系。

凌德权深信，中越双方通过这次访问，在构建具有战略意义的命运共同体的新征程中，必将进一步紧密携手合作，积极推动两党两国关系更上一层楼。

谈到通过此访将为推动越中两国在未来在各个领域的合作关系以及为两国人民带来实实在在的利益作出什么样的贡献时，凌德权表示，我特别注意到，苏林同志这次访华是以越共中央总书记、国家主席的双重身份。中共中央总书记、国家主席习近平同志以及中国其他党和国家领导人将与苏林总书记、国家主席一道，共商两党两国在新形势下加强政治互信、深化全面合作的大计。这次中越北京会晤将是两国关系史上一个承前启后、继往开来的标志性重要事件。

中越是山水相连的友好邻邦，各领域合作有着广阔空间和良好前景。中越互补、互利、共赢的全面合作，必将有力推动各自国家的社会主义现代化建设。这既符合两国人民的深切愿望，又给两国人民带来实实在在的利益。

当前，中越双方正在加紧落实习近平总书记、国家主席去年底对越南历史性访问的成果。具有战略意义的中越命运共同体建设开局良好。苏林总书

记对中国的这次国事访问，不仅将引起两国人民的高度关注和积极评价，而且在地区和国际社会产生令人瞩目的反响。

我深信并乐观地期待：中越北京峰会将达成新的重要成果，在深化中越命运共同体建设方面走深走实，迈出扎扎实实的新步伐。中越携手走好具有各自特色的社会主义现代化道路，将为地区和世界和平、稳定、发展、繁荣作出积极贡献。（完）