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中国专家：习近平访越之旅成果超出预期
许利平表示，越南对习近平主席的接待规格极高，充分体现了越南人民对中国的深厚友谊。这是习近平主席以中共中央总书记和国家主席身份第四次访问越南，也是中共二十大和越共十三大召开以来第二次访问越南，进一步推动了两党两国高层交流机制的发展，体现了越中关系的战略性和引领性。
谈及两党合作，许教授指出，此次签署的多项协议涵盖了治国理政经验交流等内容。尤其在人文交流方面，强调了“红色资源”在两党交往中的独特作用。中方邀请越南青年赴华参加“红色之旅”学习交流活动，以增进两国青年的相互了解与友好感情，同时也将组织中国青年赴越开展交流，体现两国革命传统的传承与弘扬。今后，两党交流合作还将不断深化。
关于此访成果，许教授评价道，越中双方签署了45份合作文件，涵盖面广，涉及交通基础设施互联互通，尤其是铁路合作，还拓展至人工智能、人力资源培训、口岸通关便利化、数字经济、绿色经济以及社会、文化等多个领域。
越中启动铁路合作机制是此次访问的一项新成果。由于铁路合作涉及多部门、跨层级，需充分发挥越中铁路合作联委会的协调作用，确保合作有序推进、有效落实。该机制为双边铁路合作建立了明确的运作模式，有助于按计划稳步实施。
许教授指出，一旦铁路实现互联互通，越南的货物将能便捷地运往中国及经亚欧铁路输送至欧洲，大大节省运输时间与物流成本。同时，该线路还将推动人员往来与旅游发展，未来中国游客可乘高铁直达越南，甚至延伸至泰国、马来西亚、新加坡，成为区域交通大动脉，为区域互联互通、民间交往和经济发展注入强大动力。
他强调，作为印度支那半岛的战略枢纽国家，一旦越中高铁正式投入运营，越南在本地区的战略地位将进一步提升，成为重要的物流与旅游中心。例如，来自泰国、马来西亚、新加坡的游客若赴华旅游，将更可能选择经越南中转，同样，区域内的货物流通也将以越南为重要节点，从而使越南成为连接亚欧物流链的战略枢纽。（完）