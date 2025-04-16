中国专家：习近平访越之旅成果超出预期

中共中央总书记、中国国家主席习近平此次对越南进行的国事访问取得了圆满成功。两国达成了前所未有的丰富成果，是中国领导人历次访越中成果最为丰硕的一次。这是中国社会科学院亚太与全球战略研究院（CASS）研究员、东南亚研究中心主任许利平在接受越通社驻北京记者采访时所作出的评价。

许利平表示，越南对习近平主席的接待规格极高，充分体现了越南人民对中国的深厚友谊。这是习近平主席以中共中央总书记和国家主席身份第四次访问越南，也是中共二十大和越共十三大召开以来第二次访问越南，进一步推动了两党两国高层交流机制的发展，体现了越中关系的战略性和引领性。

谈及两党合作，许教授指出，此次签署的多项协议涵盖了治国理政经验交流等内容。尤其在人文交流方面，强调了“红色资源”在两党交往中的独特作用。中方邀请越南青年赴华参加“红色之旅”学习交流活动，以增进两国青年的相互了解与友好感情，同时也将组织中国青年赴越开展交流，体现两国革命传统的传承与弘扬。今后，两党交流合作还将不断深化。

关于此访成果，许教授评价道，越中双方签署了45份合作文件，涵盖面广，涉及交通基础设施互联互通，尤其是铁路合作，还拓展至人工智能、人力资源培训、口岸通关便利化、数字经济、绿色经济以及社会、文化等多个领域。

越中启动铁路合作机制是此次访问的一项新成果。由于铁路合作涉及多部门、跨层级，需充分发挥越中铁路合作联委会的协调作用，确保合作有序推进、有效落实。该机制为双边铁路合作建立了明确的运作模式，有助于按计划稳步实施。

许教授指出，一旦铁路实现互联互通，越南的货物将能便捷地运往中国及经亚欧铁路输送至欧洲，大大节省运输时间与物流成本。同时，该线路还将推动人员往来与旅游发展，未来中国游客可乘高铁直达越南，甚至延伸至泰国、马来西亚、新加坡，成为区域交通大动脉，为区域互联互通、民间交往和经济发展注入强大动力。

他强调，作为印度支那半岛的战略枢纽国家，一旦越中高铁正式投入运营，越南在本地区的战略地位将进一步提升，成为重要的物流与旅游中心。例如，来自泰国、马来西亚、新加坡的游客若赴华旅游，将更可能选择经越南中转，同样，区域内的货物流通也将以越南为重要节点，从而使越南成为连接亚欧物流链的战略枢纽。（完）