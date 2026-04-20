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中国专家：中越合作迈向更高水平
文章指出，在苏林访问期间，中越两国发表联合声明，明确提出“推动构建更高水平具有战略意义的中越命运共同体”。这表明，中越关系正加速迈向新阶段，这是双方基于共同战略利益、现实发展需要以及地区稳定责任，主动作出的选择。
雷小华表示，中越合作迈向更高水平的现实原因在于：国际环境已经发生深刻变化，周边稳定和战略协作变得比以往任何时候都更加重要。当今世界变乱交织，单边主义、保护主义抬头，全球产业链供应链深刻调整，地缘政治竞争加剧，不稳定、不确定因素明显增多。面对复杂严峻的国际局势，中越加强战略沟通、深化战略合作，既是各自推进现代化建设的必要之举，也是共同应对挑战的必然要求。
雷小华认为，此次中越合作再升级，体现为四个层面的实质性提升。
一是更高水平的政治互信。联合声明开宗明义地强调，中越志同道合、命运与共，发展好中越关系具有战略性、全局性、历史性意义，并把“构建更高水平具有战略意义的中越命运共同体”确立为新阶段双边关系的总方向。这表明，中越合作升级首先是关系定位和战略互信的再提升。
二是更高水平的战略对接。苏林在《人民日报》署名文章中，明确提出“提升两国战略对接水平”。联合声明则进一步给出了战略对接的具体路径，即落实好共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”框架对接合作规划，推动双边贸易同基础设施、物流和市场互联互通相结合，加快推进两国铁路、公路、口岸基础设施互联互通，将铁路合作作为两国战略合作新亮点。值得注意的是，苏林在中国乘高铁后感慨地说，虽然只是途经几个省份，但能感受到省份之间发展均衡。这一现场感受也从侧面印证了，中越两党两国在治理等重大问题上的共识正在形成，围绕铁路等具体领域进行战略对接的条件也正在逐渐成熟。
三是更高水平的合作内容。双方在经济、产供链合作、海关合作、科技、民生、人力资源开发等多领域签署32份双边合作文件。苏林在南宁参访时强调：“我特别希望越中双方共同努力，把科技创新培育成为合作的核心驱动力。”这一表态极具代表性，表明中越合作早已不局限于传统的经贸往来，而是从“规模扩张”转向“提质升级”，从传统经贸合作迈向更高层次的产业协同和现代化协同。
四是更高水平的民意基础。访问期间，苏林在南宁寄语两国青年，“请树立远大志向，不断创新，敢想敢为，成为知识的桥梁与活力的源泉，推动越中关系稳步迈向未来。”联合声明也提出办好中越人民论坛、边民大联欢、越南青年来华“红色研学之旅”等品牌活动，同意将促进旅游合作作为民间交流的重要桥梁。中越合作要真正行稳致远，必须将“同志加兄弟”的传统情谊转化为更广泛、更稳定、更可持续的社会认同。
雷小华同时指出了中越合作迈向更高水平的意义。一是，中越关系正在从双边合作关系，进一步上升为稳定地区的重要积极力量。中越关系越稳固，地区和平稳定便越有支撑。二是，双方正在共同维护多边主义和开放合作。联合声明明确表示，要坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序。三是，在不确定性明显上升的世界里，一个更加稳定、更具韧性、更富战略内涵的中越关系，本身就是对地区稳定与繁荣的重要贡献。
作者最后结论说，中越合作迈向更高水平，是顺应全球变局、地区形势和两国关系发展需要的必然选择。它既有共同战略利益作根基，也有现代化建设需求作驱动；既有高层引领的政治定力，也有人民相亲的深厚基础。国际局势越是复杂多变，这种高水平合作的价值就越突出。只要双方坚持高层引领，深化战略互信，拓展互利合作，夯实民意基础，中越命运共同体建设必将驶入快车道。（完）