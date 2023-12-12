中国专家：中共中央总书记、中国国家主席习近平访越具有重大意义

中国社会科学院东南亚研究中心主任许利平在中共中央总书记、中国国家主席习近平对越南进行国事访问前夕接受越通社驻华记者采访时强调，此访恰逢越中建立全面战略合作伙伴关系15周年，因此具有重大意义。

在许利平看来，中越关系正处于重要发展时期。他同时强调，越共中央总书记阮富仲去年底对中国进行正式访问，成为中共二十大闭幕后首位访华的外国领导人，充分彰显双边关系的重要性和特殊性。此访以来，双边关系取得了许多长足的发展。

具体的是，两国政治互信继续增强。2022年10月，两国领导就推动新时代越中关系发展迈上新台阶达成了重要的共识。2023年，越南国家主席武文赏和政府总理范明政均访问了中国，两国保持经常性的高层互访。

此外，经贸合作关系保持快速增长。中国对越投资也不断增加。

在疫情防控措施放宽之后，民间交流和文化交流逐步恢复。今年前10月，中国赴越南旅游人数突破130万人次。两国在体育、文化、教育、科研机构和其他领域上的交流活动不断加强，这有助于拉紧两国人民的纽带。

许利平认为，随着阮富仲去年底访华之旅，习近平此次访越也为推动两国关系迈向更高水平，增强越中关系战略性提供良好机会。许利平评价称，越中经贸、数字经济、绿色经济等领域合作前景广阔，有助于打造两国务实合作新亮点。

*越通社驻北京记者报道，值此中共中央总书记、中国国家主席习近平从12月12日至13日对越南进行国事访问之际，中国《新华社》、《环球时报》（Global Times）也发表了关于双边关系的文章。

《新华社》日前发表了题为“携手共进，谱写越中关系新篇章”的文章，其中高度评价越中友好关系并认为，此访必将促进双边合作关系，拉紧人民情谊纽带并为在更高起点开启中越关系发展的新阶段注入强劲动力。

文章指出，越中传统友谊是由毛泽东主席、胡志明主席等老一辈领导人亲手缔造并精心培育的。两党两国高层交往密切。展望未来，期待越南和中国继续在治国理政上交流互鉴，探索符合各自国情的现代化道路，携手推进越中关系迈上新台阶。

越中在经贸投资和基础设施建设等领域上的合作关系取得了丰硕成果。中国连续多年是越南最大贸易伙伴，越南是中国在东盟最大贸易伙伴。中国对越南投资合作存量大、领域广、增长快。

两国文化、体育交流也非常密切。展望未来，文章期待越中双方进一步加强民间友好往来，从而进一步厚植两国友谊之树。

文章同时强调，今年是越中建立全面战略合作伙伴关系15周年，双方就提升双边关系定位，开启两国关系新阶段达成重要共识。

《环球时报》日前也发表文章，凸显两国在经贸领域上的巨大合作潜力。文章指出，在今年11月底召开的越中经贸合作第十二次会议上，双方就推动双边经贸合作关系向更高质量、更高水平发展的措施进行深入讨论。（完）