中国专家高度评价越共中央总书记、国家主席苏林访华的战略意义

潘金娥教授认为，苏林总书记此次访问特殊的背景下举行，中国正进入实施“十五五”规划的开局之年，越南正抓紧落实越共十四大决议。在此背景下，两党两国最高领导人的会晤不仅具有常规的外交意义，更具有深远的战略价值和历史意义。



首先，此次访问充分体现了越中关系的特殊重要性。苏林总书记在当选国家主席后，继续选择中国作为其首个出访的国家，被评价为一次罕见的外交安排，反映了对双边关系的高度重视。



此外，这次访问是两国各自发展进程关键节点上的一次重要会晤。中国正致力于实现“十五五”规划阶段的新发展目标，而越南正步入落实越共十四大各项战略方向的阶段。在此背景下，双方进行了交流沟通，对发展战略对接进行了规划与推动，为未来一段时间的全面合作奠定了基础。



中国社会科学院马克思主义研究院二级研究员潘金娥教授。图自越通社

潘金娥教授强调，此次访问的显著意义之一在于助力提升越中全面战略合作伙伴关系。通过高层活动及签署的各项合作文件，双方继续巩固政治互信，加强关于社会主义建设的理论交流与经验分享，同时推动构建越中命运共同体取得新进展。



苏林此访的影响力不仅局限于双边范畴，对地区及世界也具有积极意义。双方有望在东盟、湄澜合作以及亚太经合组织等地区和国际机制中加强协调配合，从而为维护地区和平、稳定及供应链安全做出贡献。



在评估访问的具体成果时，潘金娥教授认为越中关系正从巩固政治互信阶段转向全面加强战略对接阶段。这一转化的核心在于更紧密地结合双方的发展战略，扩大务实合作并提升合作质量。



基础设施合作是此次访问的一大亮点，特别是在铁路领域。访问期间，苏林亲自体验了中国的高铁系统，深入了解其技术与运营。双方同时推动落实铁路互联互通项目，包括签署关于老街－河内－海防铁路线路可行性研究以及铁路人力资源培训合作的相关文件。专家认为，这证明越南更加注重借鉴中国现代化基础设施建设的标准与经验。



此外，经贸与供应链合作持续向更加务实、高效的方向拓展；人文交流也得到强力推动，特别是在青少年群体之间。



在安全领域上，战略对接体现在通过“3+3”等合作机制加强两国在保障安全与发展方面的协调配合。专家认为，双方在文化、科技、教育和金融等其他领域的合作潜力巨大，并将在未来一段时间继续得到挖掘。



潘金娥教授认为，凭借所取得的成果，苏林总书记、国家主席的访华行程已为越中关系开辟了新空间，推动双边合作迈向更高水平、更具战略性且更加全面的发展阶段。（完）