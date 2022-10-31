中国专家强调越共中央总书记阮富仲访华对两国关系的重要意义

日前，中国媒体密集报道越共中央总书记阮富仲对中国进行正式访问，其中援引中国专家强调此访对两国关系的重要意义的讲话。

越通社驻北京记者报道，澎湃新闻网10月30日发表一篇文章，其中援引部分专家高度评价越中合作关系的意见。

上海复旦大学国际关系与公共事务学院副研究员贺嘉洁强调，两党领导人的互动为两国关系的未来发展方向起到了“指点”作用。此访明确了两国关系的位置和基础，加强互信，调整下一阶段中越关系的发展。

广西民族大学中国-东盟海上安全研究中心主任葛红亮评价，迄今为止，由两党引导和确定方向的两国关系是很重要的传统，超越了一般意义上的双边关系。目前，两党建立了合作、理论交流和干部培训机制。

葛红亮还强调，越南是中国在东南亚最大的贸易伙伴和重要的投资目的地。两国开放合作、加强产能对接将继续得到推进。

中国社科院亚太与全球战略研究院研究员许利平认为，在新冠肺炎疫情爆发期间，两党两国之间的关系并未受到影响，反而得到了加强；卫生和防疫领域的合作得以推进；中越贸易额逐年增加。即使疫情对全球经济造成影响，两国贸易往来仍持续增长。

另外，《环球时报》发表的文章中援引中国社会科学院马克思主义研究院研究部主任、首席专家潘金娥的话评价，阮富仲总书记此访体现了中越关系的特殊性和重要性。阮富仲总书记是中共二十大后前来访华的首位外国领导人。

潘金娥表示，此次访问在两国进入新的发展时期的背景下进行的，因此两党领导人的会晤将成为推动各部委和地方合作的巨大动力。在世界形势复杂多变的背景下，阮富仲总书记此访将有助于加强两国政治互信，促进两国多方面合作。

据上海国际问题研究院研究员赵干城预测，越中贸易合作潜力仍有待挖掘，因为两国互补性较强。

此外，《外交官》（The Diplomat）记者戴维·赫特（David Hutt）也表示，经济合作是越中两国领导人讨论的主要议题之一，因为中国是越南重要的贸易伙伴和投资来源国。（完）