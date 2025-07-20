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中国专家建议越南采取同步、可持续的解决方案控制空气污染

“首届气象经济博览会”期间，中国科学院院士王会军接受越通社驻中国记者采访时表示，为有效应对当前越南的环境污染问题，政府与人民必须齐心协力，以高度决心控制空气污染、控制排放源，并坚持走清洁、可持续的发展道路。 王会军指出，空气污染实际上是整个环境污染问题的一部分。各国几乎都经历过“先污染、后治理”的发展过程。从实践出发，王会军指出了解决污染问题的三个关键步骤：

第一步是监测和明确污染源。治理大气污染首先要溯源，因此需要进行大气污染数据收集、分析污染成分，以厘清污染源,只有明确污染来源，才能制定有针对性的治理对策。

第二步是政府与全社会共同努力，控制污染源。污染源包括工厂废气、交通尾气、水泥制造及其他工业活动的排放，这些都必须严格管控。政府需展现出坚定决心，同时民众也需积极参与。

第三步是确保长效机制，避免污染反弹。这需要完善的法律体系来保障空气质量的长期改善。否则，如果只是搞运动式治理，效果将难以持久。因为污染的特点就是：一旦有排放就会有污染，没有排放才不会污染。因此，必须依靠全社会的共同努力以及法律制度来彻底解决大气污染问题。

王会军指出，从基础研究角度，中国政府投入了大量资金用于监测和确定污染源。他认为，越南目前正处于需要加强监测和数据采集的阶段，这将为科学研究、明确污染源并开展治理工作提供支撑。同时，需要政府的决心以及全民共同努力，来控制排放并走向绿色发展之路。同时，中国政府也在进行经济绿色转型，如清洁能源开发、新能源汽车推广等。只有通过污染源头治理和用能侧绿色转型，才能建设天蓝水清山绿的美好生态。

在接受越通社驻中国记者采访时，中国气象服务协会会长许小峰也表达了相似看法。他指出，不仅是发展中国家，连像日本、美国这样的发达国家，在工业化过程中也曾经历严重的空气污染，如钢铁生产、燃煤等。然而，这些国家通过有效的管理措施大幅改善了生态环境。许小峰表示，中国也经历了类似过程，过去十年来，中国大力推动空气污染治理，取得了显著成果。

许小峰强调，要解决环境问题，关键是从源头上最大限度地减少污染。从实践角度看，中国不仅从政策端制定相关法律法规，同时也鼓励环境保护产业发展。目前，中国环保产业规模庞大，已有数百家环保企业在证券市场上市。企业积极研发并应用环保技术，推动绿色经济发展，促进清洁能源应用，如风电、太阳能等。

此外，中国大力推动新能源汽车发展，这不仅促进了经济增长，也在环保方面发挥了积极作用。新能源汽车推动的是绿色发展，也为减少排放提供了重要支持。因此，解决环境污染最关键的措施就是政府与市场共同合作、共同推进环保事业。

在应对气候变化方面，欧洲人文和自然科学院姜彤在接受越通社记者采访时指出，中国在应对气候变化方面做了大量工作，主要包括两大方面：

一是减缓气候变化，即通过减少二氧化碳排放，实现低碳、绿色和环保发展；

二是应对气候变化，中国已经制定了国家应对气候变化相关政策，各省市也出台了相关应对方案。

此外，从政府到企业，从地方到个人，中国还通过宣传教育、绿色出行等手段提升全社会应对气候变化的能力。姜彤表示，应对气候变化工作需要形成政府、企业和社会公众的合力，形成绿色生产生活方式，共建清洁美丽世界。（完）

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关于7月19日下午越南广宁省下龙湾发生雷暴天气的成因解释

关于7月19日下午越南广宁省下龙湾发生雷暴天气的成因解释

2025年7月19日晚，越南国家水文气象预报中心就当日下午广宁省下龙湾发生的雷暴天气现象作出解释。该中心表示，当天下午，北部地区出现大范围雷阵雨，多地出现龙卷风和强阵风，局地出现暴雨到大暴雨。
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