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中国专家建议越南采取同步、可持续的解决方案控制空气污染
第一步是监测和明确污染源。治理大气污染首先要溯源，因此需要进行大气污染数据收集、分析污染成分，以厘清污染源,只有明确污染来源，才能制定有针对性的治理对策。
第二步是政府与全社会共同努力，控制污染源。污染源包括工厂废气、交通尾气、水泥制造及其他工业活动的排放，这些都必须严格管控。政府需展现出坚定决心，同时民众也需积极参与。
第三步是确保长效机制，避免污染反弹。这需要完善的法律体系来保障空气质量的长期改善。否则，如果只是搞运动式治理，效果将难以持久。因为污染的特点就是：一旦有排放就会有污染，没有排放才不会污染。因此，必须依靠全社会的共同努力以及法律制度来彻底解决大气污染问题。
王会军指出，从基础研究角度，中国政府投入了大量资金用于监测和确定污染源。他认为，越南目前正处于需要加强监测和数据采集的阶段，这将为科学研究、明确污染源并开展治理工作提供支撑。同时，需要政府的决心以及全民共同努力，来控制排放并走向绿色发展之路。同时，中国政府也在进行经济绿色转型，如清洁能源开发、新能源汽车推广等。只有通过污染源头治理和用能侧绿色转型，才能建设天蓝水清山绿的美好生态。
在接受越通社驻中国记者采访时，中国气象服务协会会长许小峰也表达了相似看法。他指出，不仅是发展中国家，连像日本、美国这样的发达国家，在工业化过程中也曾经历严重的空气污染，如钢铁生产、燃煤等。然而，这些国家通过有效的管理措施大幅改善了生态环境。许小峰表示，中国也经历了类似过程，过去十年来，中国大力推动空气污染治理，取得了显著成果。
许小峰强调，要解决环境问题，关键是从源头上最大限度地减少污染。从实践角度看，中国不仅从政策端制定相关法律法规，同时也鼓励环境保护产业发展。目前，中国环保产业规模庞大，已有数百家环保企业在证券市场上市。企业积极研发并应用环保技术，推动绿色经济发展，促进清洁能源应用，如风电、太阳能等。
此外，中国大力推动新能源汽车发展，这不仅促进了经济增长，也在环保方面发挥了积极作用。新能源汽车推动的是绿色发展，也为减少排放提供了重要支持。因此，解决环境污染最关键的措施就是政府与市场共同合作、共同推进环保事业。
在应对气候变化方面，欧洲人文和自然科学院姜彤在接受越通社记者采访时指出，中国在应对气候变化方面做了大量工作，主要包括两大方面：
一是减缓气候变化，即通过减少二氧化碳排放，实现低碳、绿色和环保发展；
二是应对气候变化，中国已经制定了国家应对气候变化相关政策，各省市也出台了相关应对方案。
此外，从政府到企业，从地方到个人，中国还通过宣传教育、绿色出行等手段提升全社会应对气候变化的能力。姜彤表示，应对气候变化工作需要形成政府、企业和社会公众的合力，形成绿色生产生活方式，共建清洁美丽世界。（完）