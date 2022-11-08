Báo Ảnh Việt Nam

新闻

中国专家对越南政府经济管理的成绩印象深刻

中央广播电视总台越南语部副主任沈维华在接受越通社驻北京记者采访时强调，今年前9个月越南经济的表现就是越南政府经济管理的绩效。

沈维华对越南政府经济管理的成绩单印象深刻。她表示，无论是越南工业生产的复苏势头，还是商品进出口达到两位数的增长，这都是越南积极融入全球经济所带来的发展。越南政府坚持革新开放，坚持贸易多边体系，与各国促进双边贸易与经济合作。沈维华援引了越南统计总局刚公布的一组数据：第三季度越南GDP比去年同期猛增了13.67%，这是越南首度创下GDP的两位数增幅；今年前9个月GDP增长了8.83%，是2011年以来同期的最高增速; 今年前9个月，越南实际使用外资15.43亿美元，比去年同期增长16,3%。工业生产指数为9.6%，商品进出口达到两位数的增长。她强调，这些数字表明越南经济在强劲复苏。

中国专家对越南政府经济管理的成绩印象深刻 hinh anh 2

今年前9个月GDP增长了8.83%，是2011年以来同期的最高增速; 今年前9个月，越南实际使用外资15.43亿美元，比去年同期增长16,3%。图自越通社

关于今后越南经济前景，沈维华表示，各大国际金融机构都对越南经济提出积极预期。亚洲开发银行（ADB）或世界银行（WB）都对越南经济增长持乐观态度。世界银行在《东亚与太平洋地区经济半年报》预测越南今年的GDP增速将达到7.2%，明年6.7%。她认定，越南坚持革新开放政策不动摇，坚持开放型经济，坚持积极融入全球化，再加上越南所拥有的稳定的政局和人口红利，越南经济前景持续看好。

关于越南经济发展的政策、措施和人力资源，沈维华认为，越南可以考虑加快基础设施建设；注重援助优质中小企业，推动国内国际的互联互通；持续加大对教育的投入，特别是职业教育。她指出，越南人口结构年轻，适龄劳动人口占比很高，完善的职业教育有利于提高劳动力的职业技能和技术水平。（完）

更多>>

更多

Top