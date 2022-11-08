中国专家对越南政府经济管理的成绩印象深刻

沈维华对越南政府经济管理的成绩单印象深刻。她表示，无论是越南工业生产的复苏势头，还是商品进出口达到两位数的增长，这都是越南积极融入全球经济所带来的发展。越南政府坚持革新开放，坚持贸易多边体系，与各国促进双边贸易与经济合作。沈维华援引了越南统计总局刚公布的一组数据：第三季度越南GDP比去年同期猛增了13.67%，这是越南首度创下GDP的两位数增幅；今年前9个月GDP增长了8.83%，是2011年以来同期的最高增速; 今年前9个月，越南实际使用外资15.43亿美元，比去年同期增长16,3%。工业生产指数为9.6%，商品进出口达到两位数的增长。她强调，这些数字表明越南经济在强劲复苏。

关于今后越南经济前景，沈维华表示，各大国际金融机构都对越南经济提出积极预期。亚洲开发银行（ADB）或世界银行（WB）都对越南经济增长持乐观态度。世界银行在《东亚与太平洋地区经济半年报》预测越南今年的GDP增速将达到7.2%，明年6.7%。她认定，越南坚持革新开放政策不动摇，坚持开放型经济，坚持积极融入全球化，再加上越南所拥有的稳定的政局和人口红利，越南经济前景持续看好。

关于越南经济发展的政策、措施和人力资源，沈维华认为，越南可以考虑加快基础设施建设；注重援助优质中小企业，推动国内国际的互联互通；持续加大对教育的投入，特别是职业教育。她指出，越南人口结构年轻，适龄劳动人口占比很高，完善的职业教育有利于提高劳动力的职业技能和技术水平。（完）