中国《人民报》、新华社等各大媒体机构报道关于阮富仲总书记访华

连日来，中国媒体密集报道越共中央总书记阮富仲从10月30日至11月1日对中国进行正式访问期间的活动。

11月1日出版的中共中央机关报《人民日报》头版刊登了阮富仲总书记与中共中央总书记、中国国家主席习近平在欢迎仪式、会谈和友谊勋章颁授仪式上的三张合影。

该报在头版、第三版和第四版密集报道了越共中央总书记阮富仲和越南高级代表团的各项活动。除了会谈之外，两位总书记还共同见证了双方签署的政党、经贸、环保、文旅、司法、海关、地方等领域合作文件。

值得注意的是，在当晚习近平总书记为阮富仲总书记举行的欢迎宴会上，中共中央政治局常委李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希都参加。

习近平总书记向阮富仲总书记一一介绍新晋政治局常委的同志。阮富仲总书记对中共中央政治局常委们致以衷心祝贺，表示越共中央愿同中共中央新一届领导集体携手努力，推动两党两国友好合作取得新成果、迈向新高度。

新华社等中国主要媒体网站都密集报道越中两党总书记会谈以及越南高级代表团的各项活动。

新华社的报道称，双方一致表示，要秉持“十六字”方针和“四好”精神，巩固传统友谊、加强战略沟通、增进政治互信、妥善管控分歧，推动新时代中越全面战略合作伙伴关系不断迈上新台阶。

* 中国中央电视台（CCTV）用了新闻联播节目约三分之一的时长报道了越共中央总书记阮富仲和越南高级代表团对华正式访问各项活动。

据报道，中共中央总书记、国家主席习近平31日下午在人民大会堂北大厅举行仪式，欢迎越南共产党中央总书记阮富仲对中国进行正式访问。

天安门广场上鸣礼炮21响。军乐团奏越中两国国歌。阮富仲总书记在习近平总书记陪同下检阅了中国人民解放军仪仗队，观看了仪仗队分列式。

*此前，新华社10月31日报道，越共中央总书记阮富仲同中共中央总书记、国家主席习近平在人民大会堂举行了会谈。会谈中，两位领导人一致认为，要秉持“十六字”方针和“四好”精神，巩固传统友谊、加强战略沟通、增进政治互信、妥善管控分歧，推动新时代中越全面战略合作伙伴关系不断迈上新台阶。

同日，《北京晚报》刊登文章，其中强调了阮富仲总书记访华之旅的“三个不寻常”：第一，阮富仲是中共二十大后中国接待的第一位外国领导人；第二，这也是阮富仲越共十三大再次连任后第一次出访；第三，这是疫情三年来中国以“正式访问”的礼节第一次接待外国领导人。

据《北京晚报》报道，中越关系正越来越密切，在经济方面。中国现在是越南的第一大贸易伙伴，越南则是中国的第八大贸易伙伴，如果把范围限制在东盟，越南则是中国在东盟的第一大贸易伙伴。在中越高层的共同努力下，尤其是两位总书记的密切互动，让两国关系走上了正轨。（完）