中共中央总书记、国家主席会见苏林总书记特使、外交部部长黎怀忠

2月4日下午，在访问中国并通报越南共产党第十四次全国代表大会成果期间，越共中央政治局委员、外交部党委书记、外交部长、越共中央总书记苏林特使黎怀忠在中国人民大会堂会见了中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平。



越通社驻北京记者报道，会见中，习近平对黎怀忠同志作为苏林总书记特使率团访华表示欢迎，并认为，此访充分体现越南党和国家对中越关系的高度重视和优先地位，也彰显了两党之间密切相连的传统友谊。习近平代表中国党和国家热烈祝贺越共十四大取得圆满成功，并祝贺苏林同志继续当选新一届越共中央总书记。他高度评价越共十四大选举产生新一届中央领导集体并提出革新方向的理论，开启了越南民族新发展纪元。他相信在以苏林总书记为首的越南共产党领导下，越南人民一定能够胜利落实越共十四大决议，成功建设社会主义，在纪念建党和建国期间顺利实现两个“一百年”的目标。



黎怀忠介绍了越共十四大的重要成果。他强调，越共十四大圆满完成了重大的历史使命，总结了越南革新40年来的革命实践，决定事关民族未来和命运的重大战略决策。越南党、国家和人民坚持建设一个和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福的国家，稳步走上社会主义道路；坚持以“人民为中心”的发展思想，确立新的增长模式，坚定不移地奉行独立、自主、坚韧、和平、友好、合作与发展以及实现对外关系多边化、多样化的外交路线。



黎怀忠重申，越南党、国家和苏林总书记始终高度重视并优先发展对华关系，愿同中国一道在新发展阶段并肩同行，通过加强高层战略沟通，持续巩固越中关系的政治基础、物质基础和社会基础。他强调，两党两国对外和外交机关已达成共识，将有效落实两党两国高层的指导，推动越中全面战略合作伙伴关系和具有战略意义的越中命运共同体不断务实、深入发展。



习近平高度评价黎怀忠的意见，并强调，中越两国有着悠久的传统友谊，符合两国根本利益，中国始终高度重视并优先发展对越友好关系。他强调，愿同苏林总书记保持经常性战略沟通，继续遵循“十六字”方针、“四好”精神和“六个更”方向。习近平希望双方不断提升合作质量和效率，鼓励地方合作和民间交流，促进中越全面战略合作伙伴关系和具有战略意义的中越命运共同体不断发展，为两国人民带来更多福祉。

*此前，同日上午，黎怀忠与中共中央委员、对外联络部部长刘海星举行会谈。



黎怀忠表示，越共十四大取得圆满成功；越南党、国家一向高度重视和优先发展对华关系，愿与中国党和国家密切合作，共同推动两党两国关系迈上新的、更深入、更务实的水平。



刘海星强调，中国共产党愿与越南共产党一道，不断深化两国全面战略合作，推动构建不断发展的中越命运共同体。



双方一致同意继续加强两党两国对外和外交部门之间协调配合，通过高层交往和战略沟通巩固政治基础，充分发挥党际渠道在推动双边合作中的引领作用。



黎怀忠建议双方加强务实合作，在双方具有优势和需求的领域实现新突破星发展，重点包括推动贸易合作平衡、可持续发展，扩大越南农水产品进口活动，促进中国一流企业对越进行高质量投资，结合人力资源培训和技术转让，优先推进铁路互联互通，将科技合作打造为新的亮点，加强教育、医疗、文化、旅游等领域合作，进一步夯实越中关系的社会基础。



刘海星对上述建议表示赞同，并表示，中联部愿同越南外交部党委保持密切协调，贯彻落实两党最高领导人达成的共识，提升党际合作和对话机制成效，加强理论交流和治党治国经验互鉴，提升干部培训合作水平，充分发挥党际渠道优势，推动经贸合作、高质量投资、基础设施互联互通和民间交流不断取得新的积极进展。（完）