中共中央总书记、国家主席习近平圆满结束对越南的国事访问之行

12月13日下午，中共中央总书记、国家主席习近平和夫人同中国党和国家高级代表团离开河内，圆满结束应越共中央总书记阮富仲和夫人、越南社会主义共和国主席武文赏和夫人邀请，于2023年12月12日至13日对越南进行国事访问之行。

在内排国际机场送行的有越共中央政治局委员、国会主席王廷惠，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长潘廷镯，越共中央书记处书记、中央对外部部长黎淮忠，越共中央委员、国家主席办公厅主任黎庆海，越共中央委员、国会对外委员会主任武海河，越共中央委员、河内市人民委员会主席陈士青，越共中央候补委员、外交部常务副部长阮明宇。

中国驻越南大使熊波同大使馆官员和工作人员在机场送行。

访问期间，习近平分别同越共中央总书记阮富仲、国家主席武文赏举行会谈，会见政府总理范明政、国会主席王廷惠。

双方共同回顾了越中两党两国关系发展历程，珍视两党、两国和两国人民在各个时期相互给予的宝贵和无私帮助，一致认为由毛泽东主席、胡志明主席等老一辈领导人亲手缔造和精心培育的“同志加兄弟”传统友谊是两国人民的宝贵财富，必须继承好、 维护好、发扬好。两位领导人一致认为，2008年两国建立全面战略合作伙伴关系15年来，各领域合作取得积极全面进展。进入新时代，越中关系不断拓展深化，特别是习近平总书记、国家主席在中共二十大闭幕后邀请阮富仲总书记对华进行历史性访问，推动越中关系迈上新台阶。

为继承和弘扬“越中情谊深，同志加兄弟”的友好传统，进一步深化和提升越中全面战略合作伙伴关系，双方一致同意构建具有战略意义的越中命运共同体，致力于造福两国人民，为人类和平与进步事业作出贡献。双方重申遵循《联合国宪章》和国际法、相互尊重独立、 主权和领土完整、平等互利,致力于和平、稳定、合作与发展。

阮富仲总书记和习近平总书记、国家主席听取了两国中央各部委、行业和地方在此访期间签署的36项合作协议文件的报告。

武文赏主席与习近平总书记、国家主席举行了会谈。两位领导人强调了阮富仲总书记和习近平总书记、国家主席之间的会谈结果，尤其是双方达成了许多重要共识，确定越中关系新定位六大合作支柱。武文赏主席建议双方在国家建设和发展方面加强经验交流；推动各领域特别是贸易和投资务实合作更加健康有效发展；加强交通互联互通；扩大农业、环境、科技、卫生等领域的合作。武文赏主席还建议双方加强民间交流，联合举办文化交流活动，加大越中友谊的宣传力度等。

回顾两国关系近期取得的重大进展和切实成效时，范明政总理提出了六个重点合作方向。习近平总书记、国家主席对范明政总理提出的意见和建议表示赞同并强调，中国和越南是彼此的重要伙伴，提议双方互相帮助推动经贸复苏和发展；中国愿意扩大进口越南优质商品和农产品力度，支持中国企业赴越投资兴业；加强基础设施互联互通和生产链对接，提升高新技术和数字经济等领域合作质效。

越南国会主席王廷惠提议越南国会和中国全国人大保持并进一步深化高层和各层级互访和接触，加强专责委员会和友好议员小组之间交流合作力度；继续在构建开放便利化的法治走廊和政策方面发挥举足轻重的作用；促进经贸合作平衡且可持续发展，特别是进口更多越南农水产品。习近平总书记、国家主席对王廷惠所提出的建议表示赞同，希望两国保持高层交往，就党建和国家发展措施交换意见和看法；深化务实合作，促进基础设施互联互通，愿意开放中国市场；有效开展民间交流活动；有效管控分歧等。

习近平总书记、国家主席和夫人率中国党和国家高级代表团对越南的国事访问，是中国党、国家最高领导人继阮富仲总书记在中共二十大后对中国进行历史性访问之后首次访问越南。

双方发表了《越南社会主义共和国和中华人民共和国关于进一步深化和提升全面战略合作伙伴关系、 构建具有战略意义的越中命运共同体的联合声明 》。

越方重申始终把越中关系视为越南独立自主、全方位、多样化对外政策的头等优先，这是双方的战略选择。

双方强调，坚定支持两党、两国和两国人民坚持战略自主， 自主选择符合本国国情的发展道路，坚持在相互了解、相互尊重、 符合国际法基础上，通过和平方式妥善处理和积极解决分歧，维护越中关系良好发展势头，为地区和世界和平、稳定和发展作出 更加积极贡献。

双方一致认为，习近平总书记、国家主席对越南的国事访问取得圆满成功，成为两党两国关系史上的重要里程碑，为弘扬越中传统友谊，使越中关系在新时期提升至新水平，促进地区和世界和平、稳定与发展做出重要贡献。（完）