中共中央总书记、国家主席习近平吊唁越共中央总书记阮富仲逝世

越通社驻北京记者报道，7月20日下午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到越南驻华大使馆，吊唁越共中央总书记阮富仲逝世并在吊唁簿上留言，对阮富仲总书记逝世表示沉痛哀悼。
中共中央政治局常委、中央书记处书记、中央办公厅主任蔡奇；中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任、外交部长王毅；中共中央委员、中央对外联络部部长刘建超等中国领导代表陪同习近平到访大使馆。此前，7月19日，中共中央委员会向越共中央委员会致唁电。
中共中央总书记、国家主席习近平及中国高级代表团来到越南驻华使馆，吊唁越共中央总书记阮富仲逝世。越通社驻华记者 成阳 摄
中共中央总书记、国家主席习近平在吊唁簿上留言并签名 。越通社驻华记者 成阳 摄
中共中央总书记、国家主席习近平在吊唁簿上留言并签名 。越通社驻华记者 成阳 摄
中共中央总书记、国家主席习近平在吊唁簿上留言。越通社驻华记者 成阳 摄
习近平在会见越南驻中国大使范星梅时表示，阮富仲同志是坚定的马克思主义者，是越南共产党和越南人民的伟大领导者，把毕生精力献给了越南党、国家和人民，领导越南党、国家和人民推动社会主义建设事业取得伟大成就，深受越南全党全军全国人民拥护和爱戴。习近平肯定，中方始终铭记阮富仲同志为促进越中 “同志加兄弟”传统友谊作出的巨大贡献。中国共产党坚定支持越南共产党团结带领越南人民在自己发展道路上稳步前行。中国党、国家和人民一贯支持并相信越南创新和社会主义建设事业一定会取得更大成就，愿同越方一道努力，推动越中全面战略合作伙伴关系发展，促进中越命运共同体日益走深走实。
中共中央总书记、国家主席习近平及中国高级代表团就阮富仲总书记逝世向越南驻华大使馆干部致唁。越通社驻华记者 成阳 摄
范星梅大使对习近平前来吊唁阮富仲总书记逝世深表感谢，强调阮富仲总书记是越南革命的伟大人才，是胡志明主席思想、道德和作风的优秀学生，为越南党和人民的革命事业贡献毕生精力。阮富仲总书记的逝世，是越南党、国家和人民的巨大损失。阮富仲同志生前高度重视越中关系，并为两党两国关系作出了许多重要贡献。范星梅大使强调，越南党、国家和人民始终把发展同中国党、国家和人民的关系作为头等优先和战略选择，愿同中方一道，落实好越中两党两国最高领导人达成的重要共识，推动越中全面战略合作伙伴关系稳步、健康发展，共同构建具有战略意义的越中命运共同体。
同日，中国国务院总理李强、全国人大常委会委员长赵乐际、全国政协主席王沪宁及中方各部门、机关、团体组织送来花圈，对阮富仲总书记逝世表示哀悼。（完）