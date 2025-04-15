中共中央总书记、国家主席习近平出席越中人民联欢

2025年4月15日上午，越共中央总书记苏林，国家主席梁强与中共中央总书记、国家主席习近平，以及越中两国两党众多高级领导人，在河内国家会议中心一同出席越中人民联欢、青年红色研学之旅启动仪式和越中铁路合作机制启动仪式。两党、两国、中央部委、行业主管部门和地方领导、来自越中两国的350名友好人士代表、师生以及青年一代代表参加。



在越中人文交流年暨两国建交75周年之际举行的“越中人民联欢”活动中，越共中央总书记苏林高度评价该活动的意义和重要性。他强调，过去75年的历史实践表明，友好与合作始终是越中关系的主流。越南党和国家高度重视推动越中全面战略合作伙伴关系和具有战略意义的越中命运共同体建设，携手迈入新时代的发展征程，造福两国人民，为人类和平与进步事业作出贡献。



苏林总书记认为，越中关系最基本、最重要的合作方向之一是“夯实更加坚实的社会基础”，而两国青年一代正是这一进程中的中坚力量。苏林建议，两国各阶层人民，特别是青年一代应当肩负起继承并不断发扬“越中情谊深、同志加兄弟”的优良传统这一崇高使命。两国相关机构和组织要密切配合，有效落实青年红色研学之旅启动仪式；两国青年比以往任何时候都更应不断加强自身修养，提升创新能力和掌握新技术水平；加强团结协作，互帮互助，在发展新时代中带领越中关系稳步发展。

习近平表示，很高兴有机会会见同志们、友好人士以及两国青年代表。习近平深情回顾了为中越两党两国关系作出重要贡献的革命前辈，强调中越关系“如木有根水有源”，而所有的根源、血脉与力量都源于人民，源于人民之间的深厚情谊。



习近平指出，构建中越命运共同体具有战略意义，符合两国共同利益，有利于地区及世界的和平、稳定与繁荣发展。中方愿与越方保持高层战略沟通，夯实民意基础，并建议以“2025年中越人文交流年”为契机，开展形式多样、内容丰富的人文交流活动；共同举办贴近民众、温暖人心的交流活动，充分发掘两国革命的“红色遗产”，讲好中越人民友谊的故事，使中越友好代代相传。



*值此机会，双方宣布启动“青年红色研学之旅”项目。根据该项目，双方相关机构和组织将配合，高效利用两国与胡志明主席及越中革命前辈相关的革命历史遗址，开展宣传教育，使两国青年更加深入了解越中革命相互支持的历程，从而增强对传统友谊及越中两党、两国关系重要意义的认识。

*在越共中央总书记苏林和中共中央总书记、中国国家主席习近平的共同见证下，双方启动了越中铁路合作机制，并成立了越中铁路合作联合委员会。这是越中铁路合作的一个新发展阶段和重要里程碑，体现了两党两国领导人对推动铁路领域合作的高度重视和坚定决心。（完）