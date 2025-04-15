中共中央总书记、中国国家主席习近平瞻仰胡志明主席陵墓

在对越南进行的国事访问期间（2025年4月14日至15日），4月15日上午，中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平率领中国高级代表团前往胡志明主席陵墓敬献花圈并瞻仰胡志明主席遗容。



陪同习近平一行的有：越共中央总书记苏林；越共中央政治局委员、书记处常务书记陈锦绣；越共中央书记处书记、中央办公厅主任黎怀忠；越共中央委员、政府副总理兼外交部长裴青山等。

习近平一行入陵敬献花圈并瞻仰胡志明主席遗容。胡志明主席是越南民族解放英雄、杰出的文化名人、越南党和人民的天才领袖、坚定的革命战士以及世界各国人民的亲密朋友。



越南与中国山水相连，是亲密的邻邦，两国人民之间有着深厚的传统友谊。自2008年两国建立全面战略合作伙伴关系以来，特别是近年来两党两国最高领导人互访不断，在多个领域取得了强劲、全面且卓有成效的发展。



此次中共中央总书记、中国国家主席习近平对越南的国事访问，是两党两国的政治大事，具有战略意义，对推动越中关系在新时代背景下持续发展具有深远影响。这是习近平同志以中共中央总书记、国家主席身份第四次访问越南，也是自越共十三大和中共二十大以来第二次访问。此次访问正值“越中人文交流年”暨越中建交75周年（1950—2025）。（完）