中共中央总书记、中国国家主席习近平抵达河内 开始越南国事访问之行

应越南共产党中央委员会总书记苏林、越南社会主义共和国主席梁强邀请，4月14日上午，中共中央总书记、中国国家主席习近平抵达河内，开始于4月14日至15日对越南进行国事访问。



国家主席梁强来到内排国际机场迎接习近平一行。



越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀，中央书记处书记、中央办公厅主任黎怀忠，越共中央委员、河内市人民委员会主席陈士青，越共中央候补委员、外交部常务副部长阮明宇，越南驻中国大使范青平等一同来到机场迎接习近平一行。



陪同中共中央总书记、中国国家主席习近平出访的有：中共中央政治局常委、中央书记处书记、中央办公厅主任蔡奇，中央外事工作委员会办公室主任、外交部部长王毅，中共中央书记处书记、国务委员、公安部部长王小红，中共中央委员、中央对外联络部部长刘建超，中共中央委员、国防部部长董军，中共中央委员、国家发展和改革委员会主任郑栅洁，中共中央委员、商务部部长王文涛 ，中国驻越南大使何炜，中国外交部副部长孙卫东 ，国际发展合作署署长罗照辉。



在内排国际机场，越南鼓艺团200名演员表演了特色鼓类节目和舞蹈以及身穿越南各民族服装的54名少女欢迎习近平一行访越。



众多越南各阶层人民、旅越华侨华人、中国驻越南大使馆工作人员手持两国国旗与标语横幅，热烈欢迎习近平总书记、国家主席及中国高级代表团的到来，彰显中越两国之间的深厚的传统友谊。

这是习近平以中共中央总书记、中国国家主席身份对越南进行的第四次国事访问；更具特殊意义的是，这是习近平同一任期内第二次访问越南。



此次访问在2025年越中两国建交75周年（1950年1月18日—2025年1月18日）之际进行。此访有助于推动并深化越中全面战略合作伙伴关系框架、具有战略意义的越中命运共同体建设，推动两国关系迈上新台阶。



自2008年两国建立全面战略合作伙伴关系以来，特别是在近年来两党两国最高领导人进行具有历史意义的互访基础上，双边关系在多个领域实现强劲、全面、突破性发展。两党两国始终致力于培育双边关系，进一步深化并提升全面战略合作伙伴关系，共建“具有战略意义的越中命运共同体”。双方提出夯实政治互信更高、安全合作更实、务实合作更深、民意基础更牢、多边协调配合更紧、分歧管控解决更好的“六个更”目标。双方一致认为，当前双边关系正处于历史上最深入、最全面、最务实的阶段。



此次访问距离越共中央总书记苏林对中国的国事访问不到一年，习近平此次对越南的国事访问是两党两国具有战略意义的重要政治外交活动，对越中关系发展产生深远影响。此访具有重要意义和象征性，有助于延续当前的积极发展势头，进一步激发两国各级、各部门、各阶层合作的热情，营造务实高效的合作氛围。



按计划，在访问期间，中共中央总书记、国家主席习近平将分别与越共中央总书记苏林、国家主席梁强、政府总理范明政和国会主席陈青敏举行重要会谈与会晤，深入探讨如何进一步加强和深化双边关系，包括继续发扬高层交往传统，进一步巩固政治互信，推动落实高层共识和已签署的协议，扩大并提升“六个更”方向下各领域合作的质量与效率，推动务实合作深入发展，取得更多实际成果和新的亮点。（完）