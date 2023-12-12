中共中央总书记、中国国家主席习近平抵达河内开始对越南进行国事访问

12月12日中午，中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平和夫人抵达河内，开始应越共中央总书记阮富仲和夫人、越南社会主义共和国主席武文赏和夫人的邀请对越南进行国事访问。

越共中央政治局委员、越南社会主义共和国政府总理范明政到内排国际机场迎接中共中央总书记、中国主席习近平一行。

越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长潘廷镯；越共中央书记处书记、中央对外部部长黎淮忠；国家主席办公厅主任黎庆海；越共中央委员、河内市人民委员会主席陈士青；中国驻越大使馆熊波等到机场迎接。

这是习近平同志第三次以中共中央总书记、中国国家主席身份访问越南。习近平总书记、国家主席在中共二十大以来选择了越南作为首次单独出访的国家。

此访对两党两国关系具有重大意义；彰显出两国对推动越中关系稳固、可持续发展，造福两国人民的高度重视和头等优先。

此次访问在越中全面战略合作伙伴关系在各领域上均呈现良好发展态势的背景下进行。双方的相互理解和政治互信不断增强，为加强两党两国政治关系做出了贡献；两国高层和各级代表团互访和交流频繁。

经贸投资合作继续呈现积极向好的发展态势。目前中国是越南第一大贸易伙伴和第二大进口市场。越南是中国第四大贸易伙伴和中国在东盟的第一大贸易伙伴，2022年双边贸易额达1750亿美元。中国在对越投资的144个国家和地区中排名第六，累计投资额达260亿美元。此外，国防、安全、基础设施、交通、农业、旅游、卫生、教育、培训、体育、科技等领域的合作也得到了推进。

习近平总书记、国家主席此次对越南进行国事访问，将同越南党和国家最高领导人举行会谈会见。双方将回顾近年来两国合作成果。根据优势、潜力、需求和现有基础，确定巩固和发展越中全面战略合作伙伴关系的方向和任务，为两国人民带来福祉，为地区和世界和平、稳定、合作、发展作出贡献。（完）