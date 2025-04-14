中共中央总书记、中国国家主席习近平在河内内排国际机场发表书面讲话

14日中午，中共中央总书记、中国国家主席习近平应邀抵达首都河内，开始于4月14日至15日对越南进行为期两天的国事访问。在抵达内排机场后，习近平已发表书面讲话，讲话全文如下：

“应越共中央总书记苏林同志和越南国家主席梁强同志邀请，我很高兴开启对越南的第四次国事访问。在抵达河内之际，我谨代表中国共产党、中国政府和中国人民，向兄弟的越南共产党、越南政府和越南人民致以诚挚问候和良好祝愿。

今年是越南共产党成立95周年、越南建国80周年和南方解放50周年。越南共产党团结带领越南人民，朝着建党建国“两个一百年”奋斗目标砥砺前行，人民生活水平持续提高，国际和地区影响力不断增强，社会主义工业化现代化建设取得可喜成就。中方为此感到很高兴。相信在以苏林同志为首的越共中央坚强领导下，越南一定能走好符合本国国情的社会主义道路，顺利完成越共十三大提出的各项任务，迎接越共十四大胜利召开，不断开创党和国家事业新局面。

中越两国是山水相连的社会主义邻邦，是具有战略意义的命运共同体。在争取国家独立和民族解放的峥嵘岁月中，双方并肩战斗、相互支持，结下“越中情谊深、同志加兄弟”的深厚友谊。在探索符合本国国情的社会主义道路上，双方互学互鉴、携手并进，向世界昭示了社会主义制度的光明前景。2023年我对越南进行国事访问期间，双方宣布构建具有战略意义的中越命运共同体，引领两党两国关系迈入新阶段。

今年是中越建交75周年暨“中越人文交流年”，中越命运共同体建设迎来新的发展机遇。站在新的起点上，中方愿同越方一道，不忘友好初心、牢记共同使命、把握时代机遇，开展更高水平、更广范围、更深层次合作，更好造福两国人民，更多惠及地区和世界。我期待以这次访问为契机，同越南领导同志就中越两党两国关系的全局性、战略性、方向性问题以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，共同擘画中越命运共同体建设新蓝图。

祝越南国家繁荣昌盛、人民幸福安康！

祝中越传统友谊世代相传，构建具有战略意义的中越命运共同体取得新的更大进展！（完）