中东局势紧张：外贸和旅游活动受影响



许多企业3月2日表示，受中东地区冲突影响，物流成本、保险费及原材料价格已开始有所回升。这迫使企业必须调整财务方案，并重新核算后续订单的经营计划。



据多家企业及生产贸易协会认定，为避免货物短缺或逾期交付的风险，企业被迫从现在开始增加原材料储备，这导致营运资金需求随之上升。对蔬果行业来讲，越南蔬果协会秘书长邓福元分析指出，由于船舶必须调整航线绕开红海，运输时间延长了数日，导致冷藏集装箱费用和保险费增加。纺织、木材及食品行业协会也表示，正密切监测船运费及海上保险费的动向。若运输成本持续处于高位，越南产品的价格优势恐将被削弱。



3月2日下午，工贸部进出口局就中东地区市场相关的货进出口活动向越南企业发布了预警。该局建议各协会和企业密切关注局势发展动态，主动调整生产及进出口计划。



越南企业需实现供应渠道及市场多元化，重点关注合同中的物流条款、保险条款以及不可抗力条款；同时更新运费及附加费信息，制定风险防范方案，并与工贸部所属机构及越南驻外商务系统保持沟通，以寻找替代市场。



3月2日，胡志明市多家旅游企业表示，已暂停组织前往部分中东国家的旅游团。同时，针对位于该地区（包括经由迪拜中转的行程）的旅行团，已启动紧急应对程序。



据企业介绍，中东是吸引越南游客的热门目的地，尤其是“迪拜—阿布扎比—埃及”线路。面对冲突紧张局势，游客倾向于要求推迟行程或退款。这使得企业陷入既要确保游客安全，又要处理产生的额外费用及履行合同承诺的双重压力之中。（完）