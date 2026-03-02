中东局势升级：越南航空局要求避开高风险空域

越南飞行管理总公司（VATM）制定空中交通管制方案，特别是针对因战事升级影响而需调整飞行计划的航班。确保向航空公司和相关单位提供准确、及时的信息，以保障飞行安全。



对于航线往返或飞越受影响空域的越南及外国航空公司，需持续跟踪、更新中东地区（特别是与关闭领空的国家相关）的军事冲突情况，主动评估潜在风险和对国际航线的影响。



航空公司需全面更新安全警报、航行通告、国际航空运输协会、国际民航组织、欧洲航空安全局及其他官方来源的信息，以做出合适的行动。主动评估风险，及时调整运营计划、飞行方案和备用航线（如有需要）。



航空公司应选择安全的替代航线，避开已关闭或高风险的空域。当运营计划因军事冲突影响发生任何变化时，需及时向乘客通报。



航空公司须严格遵守法律规定履行对乘客的义务，提供充分的支持信息、新的航班时刻表，明确解释原因，以尽量减少给乘客带来的不便。



在实施过程中做出调整运营计划的决定时，须向越南航空局报告并协调（针对运营往返越南航班的航空公司），越南各航空公司必须及时向越南航空局报告以便协调处理。



越南机场总公司及各机场需密切关注并与航空公司和地勤服务单位密切协调，做好机场服务工作。主动制定并部署受影响乘客的支援方案。



对于越南本土航空公司，越南航空公司（Vietnam Airlines）表示，该公司运营的越南与欧洲之间的航班均远离战事发生区域。该航司将继续密切关注运营情况，主动准备合适的方案，以确保乘客的安全。



越捷航空、越竹航空等其他航空公司目前均无飞越以色列和伊朗领空的航线。（完）