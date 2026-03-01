中东冲突：越南驻海湾国家大使馆发布紧急通知

在中东地区军事冲突日益升温，特别是在伊朗军方同时对卡塔尔、巴林、科威特和阿联酋境内的美军基地发动报复袭击之后，2月28日，越南驻海湾国家大使馆发布紧急通知，提醒当地越南公民减少不必要的出行，避免前往敏感地点，以确保人身安全。

越通社驻中东北非记者报道，鉴于自2月28日上午起爆发的冲突和军事行动引发的地区安全紧张局势，越通社驻卡塔尔大使馆提醒在卡越南公民务必提高警惕，主动加强安全防范措施，密切关注卡塔尔官方发布的信息以及大使馆后续通知。

紧急通知建议越南公民坚持非必要不外出，特别是在发布警报期间，避免前往人员密集处、敏感场所、外交机构、军事基地、重要地点以及大型商业中心的周边区域。大使馆同时建议越南公民在必要时做好“就地避险”准备，选择安全地点停留，储备必要的生活物资，密切关注卡塔尔主管部门、官方媒体以及大使馆发布的信息，如更换住所或离开居住地应及时通报，检查并保管好各种身份证件及其复印件，记录雇主或担保人及家属的紧急联系方式。

大使馆还建议，若卡塔尔主管部门发布“就地避险”或限制出行的指引，越南公民应严格遵守，在有新的通知前避免外出。若需要紧急领事保护和协助，在卡越南公民可通过公民保护热线+974 77088920或电子邮箱vietnamembassy.doha@gmail.com联系越南驻卡塔尔大使馆寻求支持。

同日，越南驻阿联酋大使馆也发布通知，提醒在阿联酋，特别是在首都阿布扎比越南公民主动采取安全防范措施，密切关注阿联酋官方信息及大使馆后续通知。大使馆的紧急通知提醒越南公民在发布警报期间减少不必要的出行，在住所或工作场所选择安全位置，提前做好必要时的个人安全防范预案，密切关注当地主管部门、官方媒体及大使馆发布的信息，保持通信设备畅通，检查并妥善保管好各种身份证件及其复印件，记录雇主或担保人及家属的紧急联系方式。

大使馆建议，若阿联酋主管部门发布安全防护指引，越南公民应严格遵守，在有新的通知前避免外出。若需要紧急领事保护和协助，在阿越南公民可通过公民保护热线：+971 50 129 9789或电子邮箱：vnemb1@emirates.net.ae@gmail.com或大使馆地址阿联酋阿布扎比Al Mushrif区Salama Bint Butti街147 号别墅，联系越南驻阿联酋大使馆寻求支持。

越南驻科威特国大使馆也向在科越南公民发布了类似的安全提醒，建议越南公民关注科威特官方媒体渠道以获取最新信息，做好在必要时或接到撤离要求时随时转移撤离的准备，保障自身及财产安全，一直保持手机开机状态，并与家人、朋友保持联系，及时通报自身情况；关注大使馆信息渠道以获取最新通知。 若需紧急协助，可通过公民保护热线+965 9975 8155、+965 2531 1450联系驻科威特国大使馆寻求支持。

鉴于中东地区部分国家的安全形势日益升级，越南驻沙特阿拉伯大使馆提醒在沙特阿拉伯、阿曼、巴林和也门全体越南公民注意采取以下措施：避免靠近安全敏感区域，尤其是人员密集场所；经常通过官方、可靠的信息渠道关注并更新局势变化；随身携带身份证件、护照、签证及其他重要文件；在电子设备中保存相关证件的副本，以备不时之需；与居住地的家人、同事和朋友保持定期联系，以便在紧急情况下相互及时支援。

此外，大使馆要求越南公民严格遵守当地法律法规及有关部门的指引，减少不必要的出行，主动加强个人及家庭安全防范预案。在紧急情况下，越南公民可通过电话号码+966114547887 / +966 595731500或电子邮箱vnemb.sa@mofa.gov.vn联系越南驻沙特阿拉伯大使馆寻求支持。（完）