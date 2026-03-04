中东冲突：越南企业应对海上运输中断

美以与伊朗冲突爆发仅数日后，多家国际航运公司向客户发出紧急通知，暂停接受往返中东地区的货物订舱。与此同时，其他航线的运价可能出现突然上调。对严重依赖国际贸易的越南经济而言，中东及苏伊士-红海航运通道的动荡预计将对众多企业和行业的生产经营活动产生重大影响。



近年来，中东地区在越南出口商品市场多元化战略中已成为潜力巨大的目的地。该地区对消费品和食品进口需求旺盛。



作为多年来与中东客户保持合作关系的企业，Dony服装公司总经理范光英表示，近10年来Dony一直向约旦市场供应服装产品，产量占公司出口总额的20%以上。按计划，公司将于3月中旬交付一集装箱货物，并正就随后几个月的订单进行磋商。然而，中东冲突爆发后，双方不得不重新沟通。合作伙伴要求Dony于本周内立即发货，以避免运费大幅上涨的风险。



范光英指出，运费上涨仅是成本问题的一部分，企业更担心的是运输时间可能延长。此前红海地区紧张时期，从越南到中东的货物运输时间曾长达3至4个月，而通常只需25至30天。对于时尚产品而言，延误会导致分销商的商业计划被打乱，货物抵达时可能已过销售季节。

目前中东进口商正在加大采购力度，以满足穆斯林斋月（2月18日-3月19日）结束后商业和购物需求的增长。如果冲突仅持续数周至一个月，贸易往来有望很快恢复稳定。但如果局势持续上升，季节性商品将难免错失时机。 Dony服装公司总经理范光英

对水产业而言，冲突的影响不仅在于运输成本上升，还包括冷链断裂风险、局部供应短缺以及不同细分产品价格波动。



越南水产加工与出口协会副秘书长黎姮表示，中东是越南水产潜力巨大的市场，年均增长率近10%。然而，冲突爆发仅数日后，亚洲至迪拜航线的运费上涨了近一倍。进出海湾国家的附加费为每集装箱1500至4000美元不等，其中冷藏集装箱收费更高。



在此背景下，水产加工与出口协会建议企业审慎选择运输路线，增加冷库储备，优先签订长期合同，并密切关注保险和船运公司动态。



海上保险市场也反应强烈，部分机构宣布缩小或取消对伊朗和波斯湾地区的承保，许多船只若无法以极高成本重新购买保险则被迫停运。（完）