严厉打击利用高科技实施诈骗和人口贩运犯罪

越南政府常务副总理范家足近日签署了关于颁布《2026年响应“世界打击贩运人口日”和“7·30全民打击贩运人口日”活动实施计划》的第1154/QĐ-TTg号决定。

该计划旨在动员整个政治体系、各部委、行业、地方政府及全体人民共同参与打击人口贩运工作，同时细化落实《2026—2030年打击人口贩运规划（展望至2035年）》的重点任务。

今年活动紧扣联合国确定的2026年“世界打击贩运人口日”主题 “困于诈骗陷阱之后（Trapped after the Scam）”。

这一主题契合当前人口贩运犯罪的新特点，即越来越多的犯罪团伙借助网络平台，以虚假招聘信息为诱饵，诱骗受害者赴境外工作，随后实施强迫劳动、非法拘禁，甚至胁迫其参与网络诈骗等违法犯罪活动。

根据实施计划，各部委、部级机构，各省、直辖市人民委员会以及新闻媒体机构将进一步加大宣传力度，创新宣传方式，通过社区宣传、官方信息渠道及社交媒体平台等多种形式，结合各地实际情况和不同群体特点，广泛开展反人口贩运宣传教育。

值得关注的是，计划要求积极争取社会知名人士以及社交媒体关键意见领袖（KOLs）、网络关键意见消费者（KOCs）参与宣传工作，引导社会舆论，提高公众防范意识，动员全社会共同参与打击人口贩运。

同时，各级机关和地方还将建设并推广基层反人口贩运典型模式，加强对网络虚假招聘诈骗手段的风险预警，并结合普法宣传，普及安全、合法移民知识以及网络安全技能。

计划明确要求广泛宣传举报和求助渠道，方便群众在发现可疑迹象或需要帮助时及时联系有关部门，包括：国家反人口贩运服务热线111、紧急报警电话113、VNeID应用程序中的犯罪举报功能，以及越南公安部和各级公安机关官方脸书（Facebook）主页。

此外，有关部门还将持续宣传越南在打击人口贩运方面取得的努力和成效，积极反驳歪曲越南人口贩运犯罪形势的不实言论。

此次宣传活动将于2026年7月1日至9月30日持续开展。(完)