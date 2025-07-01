两级地方政府：首日即实现行政审批流程畅通无阻

政务窗口首日高效运转



胡志明市委书记阮文年在胡志明市新城市成立仪式上发言时强调了推动包括两级地方政府在内的整个政治体系从首日起实现无缝运作的决心。他重申：“我们深知，衡量一切改革的唯一标准是人民的获得感与生活质量”。



胡志明市各乡坊和特区干部队伍迅速响应号召，以崭新的工作面貌赢得群众认可。

嘉定坊居民黄黎草鸾女士分享："今天我特意赶来办理建设申报手续，既为完成事务，也想见证新政府运行首日。整个流程非常顺畅，工作人员指导特别耐心。”



嘉定坊公共行政中心副主任武文仕透露：“开工第一天，前来办理手续的人很多，尽管业务量激增且新增多项手续，但得益于专业人员的配备，一切工作推进十分顺畅"。



在昆岛特区，新政府首日运行同样获得民众热烈响应。昆岛人民委员会主席潘重显介绍，当局提前升级设备并将网络提速三倍，确保自7月1日起高效服务。



昆岛居民阮黄方表示，新政府正式运营第一天，他来办理手续时，工作人员笑容亲切。即使面对新业务也耐心指导，办事效率令人印象深刻。



新使命 新气象



在灵春坊，公务人员队伍既要履行新职责，又协助群众办理行政手续。虽然人流量大增，但流程井然有序。



灵春坊公共行政中心副主任胡廷政表示，技术瓶颈已提前排除。"凭借现有团队，我们有信心满足群众需求，” 胡廷政说。



平兴乡人委会副主席苏氏金英表示，"合并后全乡人口近18.4万，我们深知责任重大，所以将全力完成新任务。目标是优先帮扶贫困群体，并将平兴建设成现代化文明乡村。"



以安坊的行政工作同样高效开展，"一站式"窗口系统运行平稳，未出现积压现象。以安坊人委会主席陈氏青翠表示："虽然存在技术性难题，但全体工作人员明确责任，绝不影响群众办事。"



西贡坊人民委员会副主席陈公厚指出，在千余项新下放任务中，多项业务对坊级干部而言属全新领域。但得益于从县级抽调熟练人员支援，首日即顺利完成企业经营许可、建设审批和房地产权证等首次受理业务。（完）