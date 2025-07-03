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两级地方政府：为越南经济发展和提高治理能力注入动力
拉美通讯社还援引了越共中央总书记苏林的评价，称这项改革将“政府为人民服务”原则从口号变为现实。苏林强调，此项改革是应对全球化、数字化转型和第四次工业革命所带来的挑战的必然要求。
拉美媒体也指出，此项改革在越南纪念越南共产党建党95周年、建国80周年以及革新40周年这一具有历史意义的重要时刻进行。越南的“重绘江山”工作以特别的仪式为标志，即全国1.8万多座寺庙同步敲响钟鼓祈愿国泰民安。
拉美通讯社高度赞赏越南在赋予最贴近民众的基层政府——乡级单位更大自主权方面所展现出的“敢想敢干”的精神，同时通过精简机构节省了数万亿越盾的行政支出。文章称，这充分体现了“权力属于人民”的治理原则，有助于增强公权力机关的合法性。
文章强调，越南此次改革规模广，行政单位数量从原来的63个省市大幅减少至34个，乡/坊单位也从一万多个缩减至3321个。拉美通讯社认为，这是一场“全面的行政革命”，有助于构建具备足够规模与资源的行政单元，从而推动可持续发展。
拉美通讯社还高度评价越南将行政改革与国家数字化转型计划齐头并进。34个省市已根据28项新法令完成了在线公共服务体系的建设。
拉美通讯社相信，两级地方政府模式将成为越南发展绿色经济、提升治理能力的关键动力，特别是在第四次工业革命与深度融入国际社会的背景下。（完）