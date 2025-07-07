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两级地方政府：中国学者高度评价越南实施强有力的改革
这种“做减法”的行政手术与法国近年合并大区、强化区域事权的思路相通，也与中国持续“撤县设区、合乡并镇”的实践遥相呼应；但越南一次性把县级整建制退出，再配以“区域事务处”作柔性衔接，既避免出现治理真空，又在政治上显示了强有力的顶层共识和改革决心。
李俊凯副教授对越南一重大举措对越南今后的发展有何影响进行评价时表示，放眼未来，合并后的省域体量更大、功能更全，财政与投资决策可以跨越原县界实现集中部署，这将有助于越南把更多资金投向基础设施、社会保障和数字经济，而不再被机关运转“吃掉”。
在产业布局上，北、中部合并省份更容易统一港口、铁路与工业园规划，增强与中国西南及中南半岛邻国的互联互通；在公共服务层面，“一省一云”的政务平台如果运转顺畅，身份证、医保、土地登记等数据就能跨省共享，缩短群众办事链条。“总体而言，只要配套政策跟得上，法国大区合并带来的规模经济、以及中国县改区带来的城市经济活力，都预示着越南有望在中长期释放同类型红利”，李俊凯副教授说。
关于越南未来的发展前景，李俊凯副教授指出，过去几年，越南在出口制造、数字产业和绿色能源方面展现出强劲动能；此次行政简化如果落地顺利，将进一步压缩制度交易成本，为国内外资本提供更清晰的省级招商窗口，也为全球南方伙伴与越南开展新能源、智慧农业和数字港口等合作创造更便利的制度环境。
李俊凯副教授说：“我期待越南在落实改革时充分倾听基层声音，平衡大城市与中小城镇的发展机会，并像法国那样把地方认同融入区域战略，像中国那样通过“数字政府”弥合城乡差距；如此一来，越南不仅能够巩固自身快速增长的势头，还有望为中低收入国家提供一条“结构性减负与数字化兜底”相结合的治理范式，并在全球南方集体崛起的进程中扮演更加举足轻重的角色”。（完）