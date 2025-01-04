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两条海底电缆出现故障 致使越南与国际互联网连接速度受影响

在海底光缆AAE-1完全恢复容量后，目前仍有另外两条海底光缆出现故障，影响了越南与国际互联网服务的质量。关于维修计划，目前国际合作伙伴尚未通知越南各互联网服务提供商(ISP)关于越南通过亚洲内部(IA)海底电缆的维修时间。至于亚太直达国际海底光缆(APG)的故障，预计S8段的故障将在1月6日至10日之间维修；S1.9段的故障目前还没有明确维修时间。以上信息是越南互联网服务提供商代表于1月3日提供的。

此前，2024年12月31日上午，海底光缆AAE1的S1H5段维修好后重新配置电缆源工作已完成，越南与香港（中国）和新加坡之间的国际互联网连接已恢复。然而，目前仍有两条海底光缆发生故障，分别是APG和IA。

 

其中，APG的 S1.9段（连接越南与马来西亚互联网）和S8段（连接越南与泰国的互联网）出现故障。同时，IA光缆S1段（连接越南与新加坡段）在2024年12月26日发生故障，导致越南与香港（中国）和新加坡的互联网连接完全中断。

每次光缆出现故障时，越南与国际的互联网连接速度都会受影响，致使许多活动受阻。越南国际海底光缆连接的弱点已被信息与传媒部充分认识到。因此，在2024年6月发布的《越南国际光缆系统发展战略》中，优先补充新海底光缆线路的目标被放在第一位。

该战略明确指出，越南国际光缆系统是数字基础设施的重要组成部分，必须优先进行现代化投资，需先走一步，确保越南的国际连接具有超大带宽、超宽频、安全、可持续，并为一些城市成为区域数据中心（数字枢纽）提供足够的空间。越南发展国际光缆系统的目标是构建自主能力，能够独立建立、部署和修复国际光缆线路，确保互联网网络的安全，满足数字经济、数字社会以及国防安全的连接需求。（完）

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