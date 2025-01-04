两条海底电缆出现故障 致使越南与国际互联网连接速度受影响

此前，2024年12月31日上午，海底光缆AAE1的S1H5段维修好后重新配置电缆源工作已完成，越南与香港（中国）和新加坡之间的国际互联网连接已恢复。然而，目前仍有两条海底光缆发生故障，分别是APG和IA。

其中，APG的 S1.9段（连接越南与马来西亚互联网）和S8段（连接越南与泰国的互联网）出现故障。同时，IA光缆S1段（连接越南与新加坡段）在2024年12月26日发生故障，导致越南与香港（中国）和新加坡的互联网连接完全中断。

每次光缆出现故障时，越南与国际的互联网连接速度都会受影响，致使许多活动受阻。越南国际海底光缆连接的弱点已被信息与传媒部充分认识到。因此，在2024年6月发布的《越南国际光缆系统发展战略》中，优先补充新海底光缆线路的目标被放在第一位。

该战略明确指出，越南国际光缆系统是数字基础设施的重要组成部分，必须优先进行现代化投资，需先走一步，确保越南的国际连接具有超大带宽、超宽频、安全、可持续，并为一些城市成为区域数据中心（数字枢纽）提供足够的空间。越南发展国际光缆系统的目标是构建自主能力，能够独立建立、部署和修复国际光缆线路，确保互联网网络的安全，满足数字经济、数字社会以及国防安全的连接需求。（完）