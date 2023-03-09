Báo Ảnh Việt Nam

新闻

两名曾经感染Covid-19的英国患者探访并感谢越南医护人员

在经历因Covid-19导致呼吸衰竭的危殆时刻并得到中央热带病医院医生的照顾和治愈三年后，迪克森·约翰·加思先生和珊·科拉莉·巴克女士已经返回越南，对这里的医护人员表达谢意。 据《人民报网》报道，越南中央热带病医院方面称，3月8日，该医院迎接了一位特殊客人。在接受Covid-19治疗整整三年后（2020年3月8日），英国夫妇珊女士和约翰先生返回重症监护室，向这里医护人员表达谢意并同他们交谈。

正是在三年前为他们治愈的地方，迪克森·约翰·加思先生（28号患者）和珊·科拉莉·巴克女士（24号患者）——曾经是接受越南医护人员治疗的Covid-19患者。

珊女士和约翰先生夫妇对能够同各位医护人员交谈表示激动和高兴。约翰先生特别感谢重症监护室的医护人员在最危殆的时刻救治他，感谢在经过长时间的强化治疗后帮助他练习康复的女护士。

珊女士和约翰先生夫妇还送给医护人员一本100多页的书，讲述了他们在被越南医生和护士照顾和拯救这段时间里的过程。

2020年3月初，珊·科拉莉·巴克女士和她的丈夫从英国来越南看望他们的儿子，但没有时间与儿子重逢，他们俩的Covid-19检测呈阳性并被转移到中央热带病医院接受治疗。

经过积极治疗，珊·科拉莉·巴克女士的健康逐渐恢复，结果呈阴性。然而，她丈夫的病程更为严重，患者出现呼吸衰竭，必须使用呼吸机。当时他74岁，有10年的血癌病史。

当时，世界仍处于迷茫之中，尚未找到治愈SARS-CoV-2病毒引起的疾病的方法。中央热带病中心医院的医护人员队伍不得不为丈夫的生命而战。

2020年4月13日晚，中央热带病医院为74岁的英国患者迪克森·约翰·加思先生完成出院手续。2020年4月14日凌晨，出院后，他们立即登上了回国的航班。（完）

更多>>

更多

Top