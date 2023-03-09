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两名曾经感染Covid-19的英国患者探访并感谢越南医护人员
正是在三年前为他们治愈的地方，迪克森·约翰·加思先生（28号患者）和珊·科拉莉·巴克女士（24号患者）——曾经是接受越南医护人员治疗的Covid-19患者。
珊女士和约翰先生夫妇对能够同各位医护人员交谈表示激动和高兴。约翰先生特别感谢重症监护室的医护人员在最危殆的时刻救治他，感谢在经过长时间的强化治疗后帮助他练习康复的女护士。
珊女士和约翰先生夫妇还送给医护人员一本100多页的书，讲述了他们在被越南医生和护士照顾和拯救这段时间里的过程。
2020年3月初，珊·科拉莉·巴克女士和她的丈夫从英国来越南看望他们的儿子，但没有时间与儿子重逢，他们俩的Covid-19检测呈阳性并被转移到中央热带病医院接受治疗。
经过积极治疗，珊·科拉莉·巴克女士的健康逐渐恢复，结果呈阴性。然而，她丈夫的病程更为严重，患者出现呼吸衰竭，必须使用呼吸机。当时他74岁，有10年的血癌病史。
当时，世界仍处于迷茫之中，尚未找到治愈SARS-CoV-2病毒引起的疾病的方法。中央热带病中心医院的医护人员队伍不得不为丈夫的生命而战。
2020年4月13日晚，中央热带病医院为74岁的英国患者迪克森·约翰·加思先生完成出院手续。2020年4月14日凌晨，出院后，他们立即登上了回国的航班。（完）