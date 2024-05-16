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两位科学家荣获2024年度谢光宝奖
陈孟智的研究项目在环境工程、毒理学、健康和基因突变领域全球前5%的科学期刊上发表，为解决当前因合成化学品的蔓延而造成的紧迫的全球环境污染问题做出贡献。
2024 年谢光宝奖颁奖仪式在 5 月 18 日越南科学技术日和庆祝科学技术部成立65周年（1959-2024）之际举行。该奖项由科学技术部于2014年5月18日首次设立，旨在鼓励和表彰在自然科学技术领域基础科学研究中取得突出成就的科学家，为促进越南科技融合发展做出贡献。迄今为止，谢光宝奖已成为越南享有盛誉的科学奖项之一，受到科学界的高度评价。
经过10年的举办，该奖项组委会已收到400余份科研课题参赛。所有项目因其研究质量、科学意义、问题影响和研究行业的专业性而受到越南科学技术部旗下国家科学和技术发展基金会（Nafosted）的高度评价。 发表研究项目的期刊均在 Web of Science 和 Scimago 的国际期刊目录中排名靠前（前 10%）。
2024年谢光宝奖项审议委员会主任陈春南少将表示，今年参加奖项评定的项目数量比往年增加了一倍，质量非常好。 评奖委员会经过仔细讨论选出了最优秀的项目并授予2024年谢光宝奖。（完）