通往国际的东西向铁路干线

Becamex IDC 总公司董事长阮文雄表示，合并后，新胡志明市拥有诸多发展潜力和地方优势；其中，开启了从公路、水路乃至区域铁路连接各地区的机遇。为使铁路等项目早日成为现实，需要明确的机制，例如国家负责做好征地拆迁工作，企业负责实施建设和运营。

根据Becamex的提议，两条战略铁路线被提出包括：保邦-盖梅高速铁路和胡志明市-芹苴高速铁路。重点致力于建设绿色物流体系，成为运输业的"支柱"。

具体，保邦 -安平-盖梅线全长127公里，总投资近153万亿越盾，客车设计时速160公里，货车设计时速120公里。该线路有望直接连接旧平阳省工业园区、同奈省与盖梅-市威港口，创造海运优势。

此外，胡志明市-芹苴线长约174公里，第一阶段总投资超过173.6万亿越南盾，设计客车时速200公里，货车时速160公里。该线路将成为重要桥梁，将货物和农产品从湄公河三角洲运往工业中心和国际海港。

这些线路设计相互连通，形成现代化的铁路交通网络，连接海港、工业园区和各大城市。项目完成后，预计每年可节省超过22亿美元的物流成本，有助于将胡志明市和南部地区打造成为绿色、智能和可持续的运输中心。

东西向高速铁路有望助力胡志明市实现突破发展

胡志明市阮必成大学教师黄清田认为，一条从保邦至盖梅、客车时速160公里、货车时速120公里的铁路将带来重大突破。民众因快速、便捷的出行而受益；企业因货物从工厂到母船仅需直达一段，无拥堵、无额外成本而受益。这是基础设施一体化，既服务民生，又提升出口竞争力的典范。

若能实现，这条线路将成为新发展阶段胡志明市超级城市的骨干轴线。毗邻保邦-盖梅铁路线和海港集群的是四个自由贸易区（FTZ），包括：盖梅下自贸区、芹耶自贸区、保邦自贸区和安平自贸区；这有助于货物以最快、最便宜的方式从生产地运往销售地。

同奈省雒鸿大学国际经济管理系主任阮文新认为，全长127公里、客车时速160公里、货车专线时速120公里的保邦-盖梅铁路构想，对该地区而言确实具有革命性。对民众而言，这是在城市中心之间快速、安全通行的机会，既缩短通勤时间，减轻道路压力，又提高日常生活质量。对企业和港口而言，这条线路将工厂变成了港口的"后院"：工业园区的货物能更快地直接运往母船，物流成本降低，供应链更灵活，出口竞争力增强。（完）