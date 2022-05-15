东盟-美国特别峰会发布联合声明

声明表示，值此2022年东盟与美国建立对话伙伴关系45周年之际，双方承诺将于今年11月举行的第十次东盟-美国峰会上建立“有意义、实质性和互惠互利的全面战略伙伴关系”。

东盟与美国将共同应对新冠肺炎疫情，建设更好的卫生安全和实现复苏；支持东盟通过强化国家和地区医疗卫生体系和能力和东盟-美国卫生未来倡议来实现后疫情时代复苏和卫生安全的努力；承诺为疫情防控和应对疫情准备工作提供充足、强大和稳定的财政支持；承诺扩大地方和地区必需药品可持续生产能力范围；承诺通过全民保健覆盖对医疗卫生系统进行投资，加强医务人员队伍培训工作等。

双方承诺加强经济联系和互联互通，通过开展东盟与美国关于贸易、投资的框架协定、经济合作倡议的工作计划等继续推动经济更强劲、更公正、更包容性和可持续发展。

双方承诺继续推进贸易投资合作，为提高各条全球供应链韧性和地区互联互动不中断床在便利条件，为地区经济复苏和经济韧性做出贡献。

双方努力深化包括公路、航空、航行在内的交通互联互通合作，推进基础设施可持续发展和向包括电动车在内的新兴技术提供援助;承诺改善网络安全能力，加强数字包容性；加强推动劳动生产率、创新、通信传媒的政策和框架。

关于推动海洋合作方面，双方承诺通过由东盟引领的机制推进海洋领域的合作，预计建立各新关系和推动双方有关机关之间的合作和协调，旨在配合提高对海洋领域、搜救、海洋安全等领域的认识，非法、不报告和不受管制的捕捞(IUU)；承诺继续保护、恢复和可持续管理海洋环境的努力。

双方下决心维持地区和平、安全和稳定，确保航行安全、航行与飞越安全和自由以及合《1982年联合国海洋法公约》内所强调的各海域的合法使用权利、海上贸易合法不受阻碍、不军事化和在进行各项活动中保持克制。

双方承认把东海建设成为和平、稳定和繁荣的海域的利益；强调了缓解紧张局势、减少灾难危机、误解等的切实措施的重要性。我们强调了实施树立互信、预防的措施来提高各方之间的互信的重要性。我们重申需要本着包括《1982年联合国海洋法公约》在内的国际法中普遍承认的各原则追求以和平方式解决各争端的必要性。

声明强调了充分和有效落实2002年《东海各方行为宣言》（DOC）的重要性；强调保持和促进利于“东海行为准则”（COC）谈判的便利环境的重要性；对尽早达成高效力、效果、符合包括《1982年联合国海洋法公约》在内的国际法的进展表示欢迎。

此外，声明中双方还承诺加强民间交流、援助发展次区域、充分利用技术和推动创新、应对气候变化、维护和平和树立互信等。

声明重申了对朝鲜半岛完全无核化和建立该半岛上永久和平的共同承诺；对缅甸危机深表担忧，同时阐明对乌克兰局势的观点。（完）