东盟-欧盟：致力于和平、安全与可持续发展的战略伙伴关系

2024年2月2日，越南外交部长裴青山与东盟国家和欧盟27个成员国外长在比利时布鲁塞尔一同出席第24届东盟—欧盟外长会议（AEMM-24）。出席会议的还有欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席以及东盟秘书长。这是新冠肺炎疫情后举行的首次东盟—欧盟外长会议。

会上，双方重申对在越南担任东盟轮值主席国期间的2020年建立的东盟-欧盟战略伙伴关系的重视，同时对近年来双边关系取得的积极进展给予认可。欧盟目前是东盟第三大贸易伙伴和直接投资商，而东盟是欧盟在欧洲地区以外的第三大贸易伙伴。

双方在会议上一致同意努力落实《2022年东盟-欧盟纪念峰会联合宣言》和《2023-2027年行动计划》，其中优先开展经贸、投资、互联互通和加强韧性，同时应对气候变化，确保粮食安全、能源安全以及促进数字经济、创新创意、绿色经济、绿色服务等新的潜在领域，致力于建立东盟-欧盟自由贸易区。

讨论共同关心的国际和地区问题时，双方一致认为，在当前形势复杂、不稳定、冲突增多的背景下，东盟和欧盟需要加强合作，维护和平稳定的发展环境，推动多边主义，遵守国际法，促进对话与合作文化，和平解决俄乌、中东、朝鲜半岛等热点地区的争端和冲突。与会外长再次强调了在国际法特别是1982年《联合国海洋法公约》在内的基础上确保包括东海在内的各海域和平、稳定、安全以及航行和飞越安全的重要性。

越南外交部长裴青山在会议上提出了进一步加强东盟与欧盟合作的若干方向和措施，其中强调，大力有效落实2022年东盟-欧盟纪念峰会上领导人达成的决定，特别是在经济、贸易、投资、可持续发展与海上合作等方面的决定，同时促进数字化转型、能源转型、绿色经济、循环经济等新的增长动力；呼吁其余的欧盟国家尽快批准《越南-欧盟投资保护协定》（EVIPA），并更有效地法医现有合作框架，尤其是《越南-欧盟自由贸易协定》（EVFTA）的有效性；建议欧盟支持越南实施“调动资源部署公正能源转型伙伴关系（JETP）计划”。

裴青山部长还强调，东盟和欧盟应保持协调，确保印太地区的和平、安全与稳定，巩固多边主义，推广对话与合作文化，从而加强开放、透明、包容、基于国际法、以东盟为核心的地区架构。裴青山部长重申越南乃至东盟在东海问题上的立场，呼吁欧盟国家支持东盟和中国全面有效落实《东海各方行为宣言》（DOC）的努力，致力于制定具有效果、实质性、符合包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法的《东海行为准则》（COC）。

会议结束时，双方通过了反映第24届东盟—欧盟外长会议成果和交流的联合声明。

2月1日至2日两天，在出席第24届东盟——盟外长会议和第三届欧盟印太部长级论坛期间，裴青山部长与卢森堡副首相兼外交部长格扎维埃·贝泰尔（Xavier Bettel）、葡萄牙外交部长若昂·戈梅斯·克拉维尼奥（João Gomes Cravinho）、塞浦路斯共和国外交部长康斯坦丁诺斯·孔波斯（Constantinos Kombos）、澳大利亚外交部长蒂姆·瓦茨（Tim Watts）、孟加拉国外交部长哈桑·谢赫·马哈茂德（Hasan Mahmud）、环印联盟 (IORA) 秘书长萨拉曼·阿尔·法利希( Salman Al Farisi）等多国外长进行了双边会晤，就促进双边合作以及区域和国际机制的协调的具体问题交换意见。（完）