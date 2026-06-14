东盟-俄罗斯关系35周年纪念峰会：发挥桥梁作用，推动务实合作

邓黄江表示，黎明兴总理此行具有重大意义，是他以政府总理身份首次出访俄罗斯——一个与越南有着传统友好和紧密关系的全面战略伙伴。



此访继续贯彻越共十四大精神，展现越南奉行独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展的一贯对外路线，以及多边化、多样化对外关系的方针。这也是越南重视东盟-俄罗斯战略伙伴关系，以及与俄罗斯数十年来传统友谊、战略互信和有效合作的明确信号。



此访贯穿的目标是发挥越南的桥梁作用，推动共识的形成，为东盟-俄罗斯关系注入新动力。这一点尤为重要，因为越南过去在推动东盟内部就举办此次峰会达成共识方面发挥了关键作用，并将于2027-2030年 担任东盟-俄罗斯关系协调国。换言之，此行是越南为未来几年深化东盟-俄罗斯合作做出贡献的重要准备。



本着这一精神，越南将聚焦以下主要优先事项：



首先，越南将与各国一道，努力推动东盟-俄罗斯合作持续走深走实。重点在于疏通贸易、科技、数字化转型、非传统安全、教育培训、旅游、人文交流，特别是能源等潜力巨大的领域。



其次，越南希望为拓展东盟与欧亚地区的合作空间作出贡献。



第三，越南将与各国就地区及国际形势交换意见，特别是那些直接影响和平、稳定、能源安全、供应链和发展的问题。

出席峰会期间，黎明兴总理预计将会见俄罗斯总统普京，并与鞑靼斯坦共和国领导人举行工作会议。



对于东盟-俄罗斯关系35周年纪念峰会，邓黄江表示，本次峰会是在地区和世界正经历冷战以来未曾有过的重大变局背景下举行的。



东盟-俄罗斯对话伙伴关系成立于1991年，2018年提升为战略伙伴关系。在2021年10月线上峰会时隔近5年后，本次峰会的举行具有特殊意义，体现了双方对东盟-俄罗斯战略伙伴关系的最高政治承诺，显示了俄罗斯对东盟在亚太合作中的中心作用的重视，以及东盟对俄罗斯的作用和地位的认可。



基于此，本次峰会将聚焦三大重点：



一是全面回顾东盟-俄罗斯战略伙伴关系，评估所取得的成果，识别合作中的局限和障碍，提出新方向、重点领域和突破性措施，以加强各领域特别是能源安全领域的互利合作，并推动两大地区间互联互通、创造新的发展空间。



二是东盟-俄罗斯领导人将就共同关心的地区和国际问题深入交换意见，以增进相互了解、巩固战略互信，在国际法基础上携手应对共同挑战。



三是预计此次峰会将通过引导东盟-俄罗斯未来合作的一些重要文件。



邓黄江表示相信黎明兴总理此次俄罗斯之行将圆满成功，继续展现越南积极主动、责任担当、作为东盟可靠桥梁和俄罗斯始终如一、真诚伙伴的形象。（完）