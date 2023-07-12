新闻
东盟议会联盟大会咨询小组第14次会议圆满落幕
在由越南国会科技与环境委员会主任阮方俊主持的第二场会议上，参会代表听取越南计划与投资部的主旨演讲及各成员议会作关于会议主题的国家报告。
越南国会对外委员会主任、AIPA Caucus 14主席武海河强调，AIPA Caucus 14强调了各国为推进AIPA各项决议落实落地所做出的贡献；助力推进科技创新、转让、应用和发展，促进增长和可持续发展；继续巩固东盟核心作用和内部团结，完善东盟三大支柱2025年总体计划，为未来发展阶段做出准备，具体是制定2025年后东盟共同体愿景等。
面对各种新的非传统安全挑战，从现在至2030年，AIPA各成员议会承诺与东盟各成员国完成2025年愿景和2025年后愿景。其中重点维护东盟团结统一与核心作用，增强传统和非传统安全挑战的应对能力，携手推动疫后经济复苏，利用数字经济、绿色经济、循环经济等区域经济发展新趋势实现快速、包容性、可持续发展和创新等。
在东盟发展进程中，AIPA各成员议会在协助东盟各国政府制定区域机制和政策方面起着举足轻重的作用，从而进一步挖掘区域潜力，维护东盟共同体和地区的稳定与繁荣发展等；强调AIPA在地区政治中的重要作用。
闭幕式上，会议公布由联合国粮食及农业组织（FAO）、AIPA秘书处联合撰写的印刷品并将其交给AIPA各成员议会；AIPA各成员议会审议通过并签署东盟议会联盟大会咨询小组第14次会议报告。东盟议会联盟大会咨询小组第15次会议报告将由文莱立法会承办。（完）