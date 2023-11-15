东盟致力促进地区和平、繁荣与安全 越南主动做出积极贡献





通过会议议程之后，会议听取了东盟秘书长高金洪（Kim Hourn）介绍东盟近期发展情况，通过东帝汶在ADMM、 ADMM Plus及相关会议上作为观察员的履职指南。



会议也听取东盟防务高官会议（ADSOM）结果报告，通过2023-2026年阶段ADMM工作计划以及ADMM中各项新文件和倡议，如东盟从防务角度对印度洋-太平洋的观点概念文件，ADMM和ADMM Plus各项倡议协调发展概念文件以及关于利用东盟成员国各种军事资产维护地区粮食安全的讨论文件。



参会代表就“东盟-我们的眼睛”（AOE）倡议规范化运行流程修改草案，ADMM Plus专家小组当前周期评估报告，美国-东盟新兴防务领导计划概念文件达成了共识；同时就其他内容进行讨论。



出席第17届东盟国防部长会议的各位代表团团长合影。图自qdnd.vn 2023年ADMM主席、印尼国防部长普拉博沃·苏比安托（Prabowo Subianto）在会上致开幕词时强调，和平与安全是经济发展和社会进步的基础。他认为，若一个地区存在不稳定、不安全因素就无法吸引投资、促进贸易以及保证社会的文明行为。因此，ADMM-17的主题“和平、繁荣、安全”非常符合当前世界错综复杂的形势。通过会议议程之后，会议听取了东盟秘书长高金洪（Kim Hourn）介绍东盟近期发展情况，通过东帝汶在ADMM、 ADMM Plus及相关会议上作为观察员的履职指南。会议也听取东盟防务高官会议（ADSOM）结果报告，通过2023-2026年阶段ADMM工作计划以及ADMM中各项新文件和倡议，如东盟从防务角度对印度洋-太平洋的观点概念文件，ADMM和ADMM Plus各项倡议协调发展概念文件以及关于利用东盟成员国各种军事资产维护地区粮食安全的讨论文件。参会代表就“东盟-我们的眼睛”（AOE）倡议规范化运行流程修改草案，ADMM Plus专家小组当前周期评估报告，美国-东盟新兴防务领导计划概念文件达成了共识；同时就其他内容进行讨论。

特别是，会议通过了致力于和平、繁荣与安全的《雅加达联合声明》。《雅加达联合声明》明确指出了遵守《联合国宪章》、《东盟宪章》、《东南亚友好合作条约》（TAC）、《巴厘进程》中各项基本原则和目标以及遵守国际法，维护地区和平、繁荣与安全等方面的重要性。



《雅加达联合声明》也强调维护地区和平、稳定、安全以及东海航行与飞越自由；在遵守包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法基础上以和平方式解决各种争端；保持克制，避免采取可能使争端复杂化升级，影响和平稳定的行动；尽快完善务实高效且符合UNCLOS 1982等国际法的《东海行为准则》（COC）；充分落实《东海各方行为宣言》（DOC）等方面的重要性。



在此基础上，《雅加达联合声明》对海上避碰规则、军用飞机互动导览、海上互动导览等现行树立互信措施表示欢迎。（完）