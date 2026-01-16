东盟秘书长高金洪：越南在东盟数字化战略中展现引领作用

东盟秘书长高金洪认为，对东盟地区乃至全球而言，科技、创新和数字化转型都是当前的首要优先事项。越南党、国家和政府对科技、创新、数字化转型的目标，彰显出越南极具远见卓识，具有战略性和敏锐思维。这也正是东盟所追求的行程。



“实际上，我们正在朝着《东盟2045年愿景：我们共同的未来》迈进。这是一个旨在建设一个和平、繁荣、有韧性、致力于实现更深入的融合、可持续发展，以及不让任何人掉队的东盟共同体的长期战略方向”，高金洪说道。



高金洪表示，越南非常积极地参与了这份文件的起草工作，其中，将科技、创新和数字化转型领域置于优先地位。同时，东盟领导层也做出了强有力的承诺来实现这一愿景。他认为，越南在这些战略领域的成功将为东盟作出巨大贡献。加强科技、创新和数字化转型，不仅为各成员国创造新的增长动力，也有助于提升东盟在充满变动的全球背景下的战略自主能力、竞争力和地位。



这些也是范明政总理在第六届东盟数字部长级会议开幕式上发言时所强调的内容。他完全支持范明政所提出的战略方向。



范明政总理与出席会议的各国代表团团长合影。图/越通社

高金洪补充说，在第六届东盟数字部长会议主席——越南的引领下，东盟正在完善并将通过《2030年东盟数字总体规划》，其愿景是将东盟打造成为一个具备竞争力、连通性和包容性的全球数字中心。这是一份重要的蓝图，不仅有助于缩小成员国间的发展差距，还能开辟新的增长空间，提升竞争力，并巩固东盟在全球数字价值链中的地位。



目前，东盟正在积极推动《东盟数字经济框架协议》的谈判进程。该协议于2023年9月启动，有望在今年内完成谈判并最终签署。



除了区域层面的共同努力外，包括越南在内的每个成员国也在积极实施多项战略，以促使民众广泛参与到数字化转型进程中来。



高金洪表示，在越南的主持下，今年会议的主题为“东盟适应：从基础设施互联到智慧互联”。 人工智能正是关于智慧的故事，关联着建设智慧政府、智慧经济和智慧社会的愿景。这是一个非常贴切且具有战略导向意义的主题。



此次会议是东盟今年首个部长级会议，有助于为全年确定优先事项，也彰显数字化是东盟的首要重点之一。



高金洪高度评价越南邀请对话伙伴、国际组织以及私营部门参与其中。越南在动员各方支持东盟优先事项和倡议，特别是推动通过《2030年东盟数字总体规划》、保持合作势头并着力于落实方面展现了引领作用。目前的关键在于将政策和倡议转化为具体行动。他相信越南在推动这一进程中的协调和引领作用。（完）