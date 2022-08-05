新闻 东盟成立55周年：越南为增强凝聚力提升东盟经济活力做出贡献 05/08/2022 在东盟成立55周年之际举行的东盟宣传推介会间隙，越南工贸部多边贸易政策司副司长范琼梅8月4日下午接受了记者关于越南在东盟经济共同体建设过程中的作用和地位的采访。 <p><span style="color:#333333;font-family:Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:#f7f7f7;">在东盟</span><a href="https://zh.vietnamplus.vn/tags/%e6%88%90%e7%ab%8b55%e5%91%a8%e5%b9%b4.vnp" style="box-sizing:border-box;text-decoration-line:underline;background-color:#f7f7f7;color:#133f6a;transition:all 0.2s ease-out 0s;display:inline;font-size:16px;line-height:2.6rem;font-family:Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:1.6rem;line-height:2.6rem;">成立55周年</span></a><span style="color:#333333;font-family:Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:#f7f7f7;">之际举行的东盟宣传推介会间隙，</span><a href="https://zh.vietnamplus.vn/tags/%e8%b6%8a%e5%8d%97.vnp" style="box-sizing:border-box;text-decoration-line:underline;background-color:#f7f7f7;color:#133f6a;transition:all 0.2s ease-out 0s;display:inline;font-size:16px;line-height:2.6rem;font-family:Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:1.6rem;line-height:2.6rem;">越南</span></a><span style="color:#333333;font-family:Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:#f7f7f7;">工贸部多边贸易政策司副司长范琼梅8月4日下午接受了记者关于越南在东盟经济共同体建设过程中的作用和地位的采访。</span><br style="box-sizing:border-box;font-size:16px;line-height:2.6rem;color:#333333;font-family:Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;background-color:#f7f7f7;" /><br style="box-sizing:border-box;font-size:16px;line-height:2.6rem;color:#333333;font-family:Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;background-color:#f7f7f7;" /><span style="color:#333333;font-family:Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:#f7f7f7;">范琼梅指出，越南于1995年7月28日正式成为东盟成员国，这是一个重要的转折点，标志着艰难时期的结束，越南摆脱了当时禁运，走进东南亚一体化发展时期。</span><br style="box-sizing:border-box;font-size:16px;line-height:2.6rem;color:#333333;font-family:Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;background-color:#f7f7f7;" /><br style="box-sizing:border-box;font-size:16px;line-height:2.6rem;color:#333333;font-family:Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;background-color:#f7f7f7;" /><span style="color:#333333;font-family:Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:#f7f7f7;">自加入以来，越南积极参与东盟的共同活动，特别是经济合作活动。推动东盟经济共同体（AEC）的建成一直是越南融入国际一体化进程中的首要任务之一。越南与东盟国家一道，努力落实有关东盟经济共同体建设的各项承诺和倡议。在越南同东盟各国的努力下，东盟经济共同体于2015年12月31日建成。其目标是把</span><a href="https://zh.vietnamplus.vn/tags/%e4%b8%9c%e7%9b%9f.vnp" style="box-sizing:border-box;text-decoration-line:underline;background-color:#f7f7f7;color:#133f6a;transition:all 0.2s ease-out 0s;display:inline;font-size:16px;line-height:2.6rem;font-family:Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:1.6rem;line-height:2.6rem;">东盟</span></a><span style="color:#333333;font-family:Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:#f7f7f7;">变成一个共同市场和单一生产基地，商品、服务和投资在东盟内部自由流通，关税自由化率达到98-99%左右。</span><br style="box-sizing:border-box;font-size:16px;line-height:2.6rem;color:#333333;font-family:Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;background-color:#f7f7f7;" /><br style="box-sizing:border-box;font-size:16px;line-height:2.6rem;color:#333333;font-family:Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;background-color:#f7f7f7;" /><span style="color:#333333;font-family:Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:#f7f7f7;">越南与东盟国家一道促进与中国、日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰、美国、欧盟、加拿大、英国等外部伙伴的经济合作，与上述部分伙伴签署了自由贸易协定（FTA），包括东盟—中国自由贸易协定、东盟—日本自由贸易协定、东盟—韩国自由贸易协定、东盟—印度自由贸易协定、东盟—澳大利亚—新西兰自由贸易协定、东盟—香港（中国）自由贸易协定等，进而加强包括越南在内的东盟与各伙伴之间的经贸合作。</span><br style="box-sizing:border-box;font-size:16px;line-height:2.6rem;color:#333333;font-family:Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;background-color:#f7f7f7;" /><br style="box-sizing:border-box;font-size:16px;line-height:2.6rem;color:#333333;font-family:Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;background-color:#f7f7f7;" /><span style="color:#333333;font-family:Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:#f7f7f7;">2020年，越南担任东盟轮值主席国，同各成员国以在线形式成功举办数百次会议，并为加强区域供应链并克服新冠肺炎疫情对经济造成的消极影响提出了许多倡议，其中值得一提的是东盟总体复苏计划、加强东盟经济合作和供应链互联互通的河内行动计划、关于处理对必需品的非关税措施的谅解备忘录（MOU）等。</span><br style="box-sizing:border-box;font-size:16px;line-height:2.6rem;color:#333333;font-family:Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;background-color:#f7f7f7;" /><br style="box-sizing:border-box;font-size:16px;line-height:2.6rem;color:#333333;font-family:Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;background-color:#f7f7f7;" /><span style="color:#333333;font-family:Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:#f7f7f7;">此外，作为2020年东盟轮值主席国和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）部长级会议主席，越南积极主动与东盟各国和各伙伴国进行协调，凝聚共识解决谈判中遇到的问题，寻找解决方案，最终于2020年11月15日成功签署协定。越南在 2020年东盟轮值主席国期间的巨大努力得到东盟国家和合作伙伴的高度评价，因此越南在地区和国际舞台上的地位日益提升。</span></p><div class="ExternalClass93F610BD2061487CB8E21267C1E03BAD" style="box-sizing:border-box;font-size:16px;line-height:2.6rem;color:#333333;margin-bottom:15px;font-family:Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;background-color:#f7f7f7;">今后，越南将继续把东盟一体化定位为融入国际一体化进程的优先方向之一，积极主动落实东盟经济共同体倡议，为增强凝聚力，提升东盟经济活力做出越南贡献。<br style="box-sizing:border-box;font-size:1.6rem;line-height:2.6rem;" /><br style="box-sizing:border-box;font-size:1.6rem;line-height:2.6rem;" />范琼梅强调，首先必须肯定的是，加入东盟27年后，越南经济在各方面都发生了巨大变化。人均国内生产总值（GDP）增长12倍以上，经济规模从1995年的207亿美元提升到2021年的3626亿美元。越南的商品出口额从1995年的52亿美元提升至2021年的3363亿美元。<br style="box-sizing:border-box;font-size:1.6rem;line-height:2.6rem;" /><br style="box-sizing:border-box;font-size:1.6rem;line-height:2.6rem;" />东盟经济一体化是越南融入国际经济的坚实基础，为越南经济的发展做出了重要贡献，有助于增加出口，扩大企业合作机会，为改善人民生活水平做出贡献，为劳动者创造更多就业机会，人们可以合理的价格购买世界上各种类型、设计、质量的商品。由此可见，<a href="https://zh.vietnamplus.vn/tags/%e4%b8%9c%e7%9b%9f.vnp" style="box-sizing:border-box;text-decoration-line:underline;background-color:transparent;color:#133f6a;transition:all 0.2s ease-out 0s;display:inline;font-size:1.6rem;line-height:2.6rem;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:1.6rem;line-height:2.6rem;">东盟</span></a>经济共同体合作承诺的落实，为包括越南国家、企业和人民在内的东盟带来实实在在的利益。（完）</div><div> </div>