东盟峰会：越南政府总理范明政提及东海问题和对缅甸问题的解决方案

据越通社特派记者报道，10月9日，正在老挝出席第44届、45届东盟峰会的越南政府总理范明政已同东盟各国和东帝汶领导人出席了小范围会议，就共同关心的国际和地区问题进行讨论。



各国领导评价说，国际和地区安全环境中的深刻变化给东盟带来许多机遇和挑战。地缘政治紧张、冲突和不稳定局势在多个地区出现，经济风险以及气候变化、自然灾害和网络安全等新兴挑战日益严峻。此外，各新增长动力为东盟，东盟与各伙伴等带来新发展机遇。



在此情况下，各国领导人强调了促进互联互通和韧性的战略意义，强调了维护东盟团结统一和核心作用，加强东盟能力，自信把握机遇和战胜各挑战的重要性。



关于共同关心的国家和地区问题，各国一致同意巩固东盟关于东海的原则立场，强调尊重国际法，基于国际法、1982年《联合国海洋法公约》等以和平方式来解决各争端。各国领导人高度评价东盟轮值主席国和缅甸问题特使做出的努力强调五点共识是东盟援助缅甸各努力的引导性文件。

越南政府总理范明政在会议上发言时已对当前世界局势的评价表示赞同，其中强调，尽管和平是一大趋势，然而局部冲突和战争仍持续，对世界各国产生影响，其中供应链、生产链被中断，生产原料、能源生产成本和运费等增加。



范明政建议东盟需要团结起来，发出共同声音，呼吁停止战争和冲突，基于尊重国际法寻找带来和平的解决方案。范明政还强调东盟应更加主动把握和利用各增长机遇和动力，推动数字化转型，绿色发展，应对气候变化和其他新兴潜在合作的领域。



关于东海问题，范明政强调，东海上的海岛主权争端需以基于国际法，尤其是1982年《联合国海洋法公约》以和平方式来解决，建议各方尊重有关国家的利益和主权。范明政还强调需确保东海上的安全，航行与飞越安全和自由。范明政建议东盟国家团结一致，巩固东盟的核心作用和关于东海的共同立场。



关于缅甸问题，范明政高度评价老挝2024年东盟轮值主席和历届东盟轮值主席国在援助缅甸基于五点共识寻找解决方案中的作用，然而实施效果仍有限。该现实要求东盟需采取新的解决方案。



范明政对各国提出的各项解决方案表示赞同，强调缅甸问题的解决方案需由该国人民决定；希望缅甸有关各方进行对话和谈判已终止冲突，不让其影响到人民和对地区安全造成各后果，如跨国犯罪、网络诈骗等等。



范明政建议缅甸有关各方一道努力为该问题寻找解决方案。范明政认为，东盟应该发挥在促进各方对话和谈判中的作用和创造便利条件。东盟应巩固团结统一和发挥核心作用。这就是东盟取得成功和打造东盟声誉，推动东盟战胜各困难、挑战，成为和平与合作之中心的各价值。（完）