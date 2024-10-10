东盟峰会：越南政府总理范明政会见马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣

越通社特派记者报道，出席在老挝首都万象举行的第44届和第45届东盟峰会及相关会议期间，当地时间10月10日，越南政府总理范明政会见马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣（Anwar Ibrahim）。

会见时，两位总理高度赞赏两国各部门和行业为开展双方所达成的共识，为推动越南与马来西亚战略伙伴关系日益深入务实发展做出贡献。

至于今后合作方向，双方一致同意加强高层代表团互访，有效部署双边合作机制，进一步深化在安全、教育、航空、旅游、绿色经济和数字经济等领域的合作，推动两国关系迈上新台阶。

越南政府总理范明政建议双方早日签署有关安全、教育和航空等互利共赢领域的合作协议，根据国际法和两国良好关系，建立海洋协商和管理机制，人道对待被捕渔船和渔民。

马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣对范明政总理提出关于推动两国关系迈上新台阶的建议表示赞同，并强调愿与越南配合全面推进国防安全、贸易投资和海洋经济等领域的合作，支持越南早日解除欧盟委员会发出关于“非法、不报告和不受管制”（IUU）捕捞的“黄牌”警告。

至于地区问题，范明政总理强调，越南承诺支持马来西亚担任2025年东盟轮值主席国一职，全面落实《2045年东盟共同体愿景》，同时建议马来西亚在2025年东盟轮值主席国的岗位上与越南等国家密切协调，维护东盟对国际和地区问题，特别是东海问题的共同立场。（完）