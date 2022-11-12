东盟峰会：越南政府总理范明政会见印度副总统贾格迪普·丹卡尔

会见中，范明政强调，50年来两国历代领导和人民精心培育的亲密情感是促进越南—印度全面战略伙伴关系不断向前发展的坚实基础。范明政祝贺印度在后疫情时代重新开放，并今年成为世界上增长最快的主要经济体之一，彰显了其在地区和世界日益重要的作用。值此机会，范明政就印度古吉拉特邦拉索桥坍塌事故，造成重大人员伤亡向印度领导和人民表示慰问。



关于未来合作方向，两国领导同意通过各种渠道保持高层和各级互访与交流活动；配合举行两国建交50周年庆祝活动，积极有效开展双方所签署的《越印面向繁荣、和平人民的共同愿景声明》和《全面战略伙伴关系行动计划（2021-2023年）》等协议。

范明政建议，双方加强经贸投资合作，建议印度为越南商品，特别是农产品开放市场； 对印度企业投资于信息技术、医药、教育培训、农业、能源等领域表示欢迎；加强旅游、航空运输、人文交流等领域合作。



双方同意加强在国防安全、海上合作、可持续发展、能源、可持续供应链保障等领域更有效地挖掘合作潜力； 有效利用《东盟-印度货物贸易协定》（AIFTA）； 同时，继续在国际和地区场合上以及在双方共同关心的问题上密切配合和相互支持。



印度副总统贾格迪普·丹卡尔高度赞赏越南经济社会发展成就，并强调，越南是印度“向东行动”政策和“印太倡议”的重要伙伴； 就范明政所提出关于两国将于明年初举行越南-印度经济、贸易、科学技术混合委员会会议，以核查两国在各领域合作进展的建议表示赞成。（完）