东盟峰会：范明政总理提出加强“亚洲零排放共同体”合作3项建议

越通社特派记者报道，日本首相石破茂于10月11日在老挝万象主持召开“亚洲零排放共同体(AZEC)”第二次首脑会议。该会议在第44届和45届东盟峰会及相关会议框架下举行。

会上，范明政强调，各国需要在应对气候变化方面采取更加果断、更加强有力的决心，力争早日实现亚洲零排放目标。为实现这一目标，越南大力实施了多项综合措施，特别是应对气候变化、实现绿色增长、发展可再生能源、低碳农业和交通、碳信用市场建设、绿色商业和绿色购物等活动；本着“利益和谐、风险共担”的精神，吸引绿色金融用于绿色技术和绿色能源的研发等领域的多项国家战略、政策和项目，以减少排放、促进可持续发展。范明政总理赞成建立东盟电力市场、通过地下输送电力的想法，各国就此内容进行谈判并达成政府间协议。

范明政建议AZEC成员国加快推进新一代技术和能源的研发和转让，帮助减少各经济部门的温室气体排放，建立可持续的绿色燃料供应链，确保地区能源安全，根据各国国情、能力和发展重点，推动能源转型。

范明政提议各方探索新的气候融资模式，特别是基于公私伙伴关系的模式，为发展中国家获得更大规模的优惠贷款创造条件。此外，各国还需要通过“亚洲零排放”中心加强政策协调，促进成员国在绿色能源和技术领域的高素质人力资源培训和智慧治理方面的合作。

会议通过了《亚洲共同体领导人净零排放声明》，作为成员国开展合作活动的基础。（完）