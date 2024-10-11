东盟峰会：范明政总理出席东亚峰会和东盟-联合国峰会

越通社特派记者报道，10月11日，越南政府总理范明政率领越南高级代表团出席第十九届东亚峰会（EAS）和第14届东盟-联合国峰会。

范明政总理在会上发表讲话，希望东亚峰会进一步发挥其作为关乎地区和平、安全与发展的战略问题对话主要论坛的作用和战略价值，以有效适应当前地区和全球战略环境，促进更紧密的联系和更强的任性。

范明政强调，东盟与东亚峰会伙伴应努力促进对话合作，建立战略互信，增进共识，减少分歧，尊重差异，着眼未来，以建设性、负责任的方式，携手应对挑战，共同塑造开放、包容、透明的地区格局，坚持国际法至上，维护东盟核心地位，为经济发展创造有利条件，避免冲突，促进地区和世界的和平、合作与发展，造福人民，不让任何人掉队。同时，建议合作伙伴继续通过言辞和实际行动支持东盟的核心作用。

范明政期待东亚峰会发挥先锋作用，大力培育新增长动能，优先发展科技创新、数字化转型、绿色转型、循环经济、共享经济、知识经济、人工智能、半导体芯片、云计算、物联网、网络安全等领域。同时，东亚峰会需要率先行动，有效应对全球性挑战。

各国就东海、中东、缅甸、朝鲜半岛、乌克兰冲突等国际和地区问题深入交换 了意见。各国强调，地区和平、安全与稳定是支持和促进包容性增长、经济韧性、繁荣和可持续发展的努力的重要前提。区外伙伴重申支持东盟的努力及其平衡、客观的态度以及其在这些问题上的共同立场。

会上，范明政就共同关心的问题交换了看法，强调要维护有关各方和平稳定、合作与利益和谐，确保东海航行飞越自由与安全，呼吁有关各方保持克制，减少分歧，求同存异，促进真诚、信赖、高效的合作与对话，以法律为基础，全面有效落实《东海各方行为宣言》，营造推动制定一项具有实质性、高效且符合国际法，特别是 1982 年《联合国海洋法公约》的《东海行为准则》（COC）的良好环境和氛围。

*范明政在第14届东盟—联合国峰会上发言时建议，双方要加强协调行动，应对全球性挑战，为促进绿色和可持续发展做出积极贡献。东盟和联合国需要密切配合，确保互联互通和相互支持，落实好《东盟共同体2045愿景》和近期在联合国未来峰会上批准的“未来契约”。范明政希望，联合国继续协调和支持包括湄公河次区域国家在内的东盟增强抵御自然灾害的能力，主动管理和有效应对气候变化，促进公正的能源转型。

范明政强调，东盟和联合国应继续配合，为共同努力确保世界和东南亚和平、安全、稳定的环境作出积极有效贡献。东盟愿与联合国密切配合，本着法律至上精神，继续推动维和行动，加强对话与合作，建立信任，形成国家间行为标准。 同时希望，联合国为维护东海和平稳定、安全、航行和飞越自由给予更多关注并做出更多积极贡献，支持东盟在东海问题上的共同立场，以和平方式解决争端，按照国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》，早日达成实质性、有效的“东海行为准则”（COC），为将东海建设成为和平、稳定、合作、可持续发展的海域作出贡献。

范明政对无端指责、妨碍联合国秘书长履行其职责，特别是在履行调解和救援工作，促进有关各方对话，实现长期、可持续解决方案的职责的行为表示担忧。

范明政对各国、联合国和联合国秘书长个人的号召表示强烈支持和高度赞同，即有关各方立即停止暴力和停火；确保向民众提供紧急人道主义援助；在“两国方案”基础上，根据国际法和联合国有关决议，释放人质，促和谈，符合有关各方特别是无辜人民的合法利益。（完）