东盟峰会：政府总理范明政会见东帝汶总理古斯芒

会见中，范明政热烈祝贺东帝汶刚获得东盟各国领导人一致同意，将于今年10月举行的第47届东盟峰会上正式接纳为新成员国；他提议双方继续保持各层级，特别是高层之间的接触与交流，积极沟通协调，推动在经贸、投资、农业、大米进出口、电子政务、数字化转型等双方共同关心的领域达成合作协议。



范明政建议东帝汶政府为越南企业，特别是电信、石油等领域的企业在东帝汶顺利投资经营创造有利条件。越南愿意与东帝汶分享经济社会发展经验。

古斯芒衷心感谢越南给予东帝汶国家和人民的深情厚谊以及对东帝汶加入东盟进程中的有力支持与帮助。他强调，东帝汶高度重视并希望全面加强与越南的合作关系。他还对越南近年来在经济社会发展方面所取得的巨大成就表示钦佩。



会见场景。图自越通社

古斯芒对范明政提出的建议表示完全赞同，并重申愿推动两国合作关系日益务实深入发展，尤其在电信、航空、教育等领域加强合作，同时在包括东盟在内的地区和国际多边框架上保持紧密有效协调配合。



两位领导人一致同意在未来进一步深化双边关系，继续发挥2024年7月31日至8月3日东帝汶总统若泽·拉莫斯·奥尔塔（Jose Ramos-Horta）访越期间达成的成果，推动高层及各级互访，切实落实双方已签署的各项协议，挖掘双边经济合作潜力，尤其是在贸易和投资领域，并为两国企业在对方市场开展业务创造便利条件。



双方还一致同意加强在文化、旅游、教育等领域的合作，为推动民间交流与两国多领域友好合作关系的发展作出积极贡献。（完）