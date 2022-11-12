东盟峰会：印尼呼吁东盟与中日韩三国团结应对危机

佐科·维多多强调， “ASEAN+3已帮助我们摆脱2008年全球金融危机。团结与合作已帮助地区经济站稳脚跟。目前，我们正面临更加严重的全球危机并已成为新挑战。我真正相信，以东盟各国和中日韩三国的类似精神。我们可应对当前的危机”。



佐科·维多多认为，ASEAN+3需集中粮食危机、经济衰退、安全稳定和地区合作三大问题。其中，首先需阻止粮食危机，地区粮食安全机制需得到加强，需加强ASEAN+3的大米储备。他同时表示，稻米可持续生产技术是必要的，生产能力需与ASEAN+3各成员国的后勤系统集成，旨在确保大米供应链和价格稳定。



佐科·维多多认为，需避免地区经济衰退和确保金融稳定。需动员ASEAN+3不同金融工具的综合力量，特别是《清迈多边化倡议》。在金融危机发生时，该综合力量将帮助ASEAN+3受到浴巾和援助流动。



佐科·维多多还强调了通过金融机构与中央银行之间的紧密配合来推动国家金融基础设施的重要性，加强动员国内资源和谨慎抑制通货膨胀。



佐科·维多多还认为，地区稳定、安全和稳定是完全必要的。需合理管理竞争，以不让其变成冲入和国际需得到尊重。他表示相信，若ASEAN+3能做到上述所提出的各问题，地区将急需成为全球“增长中心”。（完）