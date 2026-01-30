东盟外交部长非正式会议开启2026年东盟年并促进新发展阶段的合作

与会部长在会上高度评价菲律宾作为2026年东盟轮值主席国提出的“共航未来”主题，以及巩固和平与安全、扩大繁荣走廊和促进赋权于民等优先事项。各国外长强调将支持并与菲律宾紧密配合，有效落实优先任务，从而保持区域合作与协调，同时为有效实现《2045年东盟愿景》作出贡献。



东盟各国部长认为，国际和地区形势正经历深刻变革，大国战略竞争加剧，多地武装冲突频发，跨境挑战日益复杂。在此背景下，东盟外长强调需继续巩固团结，发挥中心作用，加强内部合作、增强韧性和战略自主能力。



就国际和地区问题深入展开讨论时，各国外长重申了建设和平、稳定与合作的东海，继续支持缅甸在“五点共识”基础上寻求解决当前局势的方案，推动相关方之间的对话与和解，维持人道主义援助并应对非传统安全挑战，支持柬埔寨和泰国认真执行2025年12月27日的停火协议等的承诺。



会议现场。图自外交部

越南外交部长黎怀忠在会上发言时强调，越南始终坚持战略自主、自力更生、自强不息、包容性与可持续发展、推动创新、数字化转型和绿色转型的主张，这与《2045年东盟愿景》的目标相契合。黎怀忠部长还强调，东盟继续是越南外交政策中的优先方向，越南承诺与各国共同建设团结强大的东盟共同体。



黎怀忠部长强调，东盟需继续巩固团结与中心地位，强化国际法、多边主义及核心原则。面对国际和地区快速、复杂的演变，黎怀忠部长认为东盟应以“团结的精神、战略眼光和携手行动”来“抢占变革先机”，黎怀忠建议东盟审查并完善信任建立、冲突预防与解决机制，同时研究制定国际法法律顾问之间的磋商机制。



就国际和地区形势进行讨论时，黎怀忠部长强调了东盟团结与中心地位在维护和平稳定发展环境中的关键作用。



值此机会，越南外长透露，越南将于2026年第二季度承办第三届东盟未来论坛（AFF 2026），感谢各国在历届论坛中给予的支持，并诚挚邀请各国派出遣高级代表出席。（完）