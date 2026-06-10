东盟城市领导人会议代表参观河内标志性文化遗产

参加活动的有东盟各国多个地方领导以及各国际研究机构代表、东盟各国驻越南大使馆代表和越南若干省市领导。

在升龙皇城世界遗产区，与会代表参观了端门，并通过各专题展陈空间了解升龙京城在不同历史时期的形成与发展历程；参观了敬天殿龙阶——越南多个封建王朝时期皇城的权力中心；以及D67旧址——与越南民族解放和国家统一事业中的重大决策密切相关的重要遗迹。代表团还欣赏了传统水上木偶戏表演。这一独具特色的民间艺术形式是越南传统文化的重要组成部分。

随后，在文庙—国子监国家级特别遗迹，与会代表参观了入道区、奎文阁——河内首都的文化象征；参观了进士碑园，这里保存着82块镌刻历代大科进士姓名的石碑，并已被联合国教科文组织列入亚太地区《世界记忆名录》。代表团还参观了国子监展陈空间，了解作为越南第一所大学的国子监历史；参观太学区并体验“士子” 陈列，从而进一步了解越南民族的勤学、尊师重道传统以及源远流长的文化传统。

据河内市旅游局介绍，组织此次实地参观考察活动旨在向国际代表介绍“千年文献之都”河内的典型文化、历史价值；同时推广河内安全、友好、富有吸引力和浓郁本色的目的地形象。这也是增进交流、相互了解、扩大河内与东盟地区各城市、地方在多个领域，包括旅游、遗产保护和可持续城市发展等方面合作的机会。

东盟城市领导人会议于6月7日至10日在河内举行，汇聚东盟地区各城市、地方领导以及各国际专家、研究机构。在东盟各国正在实施《东盟共同体2045愿景》的背景下，该会议是各城市领导交流经验、分享倡议、加强合作的重要论坛，旨在建设智慧、绿色、可持续发展的城市，适应区域新发展要求。（完）